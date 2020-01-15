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15.01.2020 14:37
Рубрика: Общество

В Минпросвещения рассказали о программе поддержки классных руководителей

Текст: Ксения Колесникова

В российских школах сегодня насчитывается более 838 тысяч классов. В них учится более 16,5 млн школьников.

Уже в 2020 году по поручению президента Владимира Путина за счет средств федерального бюджета всем классным руководителям ежемесячно будет полагаться дополнительная выплата в размере пяти тысяч рублей.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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- Выплаты должны начаться уже с 1 сентября 2020 года и министерство готово к проработке программы, - прокомментировали инициативу в Минпросвещения.

Классное руководство - это очень серьезный объем работы для учителя, который и сам уроки ведет, и обеспечивает общение с семьями учеников, и настраивает взаимодействие с учителями-предметниками. Роль классных руководителей особо значима в воспитании гармоничной и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций.

При этом, как подчеркнул президент, программа федеральной поддержки не должна отменять уже действующие региональные выплаты классным руководителям.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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