В Минпросвещения рассказали о программе поддержки классных руководителей

В российских школах сегодня насчитывается более 838 тысяч классов. В них учится более 16,5 млн школьников.

Уже в 2020 году по поручению президента Владимира Путина за счет средств федерального бюджета всем классным руководителям ежемесячно будет полагаться дополнительная выплата в размере пяти тысяч рублей.

- Выплаты должны начаться уже с 1 сентября 2020 года и министерство готово к проработке программы, - прокомментировали инициативу в Минпросвещения.

Классное руководство - это очень серьезный объем работы для учителя, который и сам уроки ведет, и обеспечивает общение с семьями учеников, и настраивает взаимодействие с учителями-предметниками. Роль классных руководителей особо значима в воспитании гармоничной и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций.

При этом, как подчеркнул президент, программа федеральной поддержки не должна отменять уже действующие региональные выплаты классным руководителям.