В немецкую армию набрали более 13 тысяч детей

Серьезным скандалом может обернуться только что обнародованная статистика о вооруженных силах Германии. По информации еженедельника "Шпигель", из ответа правительства на запрос левых фракций в Бундестаге следует, что в прошлом году бундесвер принял на службу более полутора тысяч несовершеннолетних новичков, то есть молодых людей моложе 18 лет.

Сложившийся в Германии правозащитный союз, выступающий под девизом "Не брать в армию молодежь до 18 лет", и состоящий в том числе из профсоюза работников образования, католической организации Pax Christi и других правозащитных объединений, обращает внимание властей на то, что во всем мире 150 стран запретили набирать в вооруженные силы несовершеннолетних. Тогда как в Германии продолжается порочная практика.

Всего со времен отмены воинского призыва в ряды Бундесвера были зачислены более 13 тысяч не достигших 18 лет молодых людей.

Теперь правозащитники требуют от правительства соответствовать общемировой тенденции, поскольку армия - не место для детей и подростков. В своих петициях союз против рекрутирования в бундесвер малолеток ссылается на конвенцию ООН о правах детей, на комитет ООН по правам ребенка, которые запрещают военную службу несовершеннолетним. Более того, комиссия Бундестага по правам детей неоднократно требовала от властей запретить нанимать в армию молодых до 18 лет.

Как говорится в одном из заявлений союза, в армии время от времени происходят несчастные случаи во время учений, сексуальные домогательства и изнасилования. А вместо того, чтобы защищать детей от такого рода проявлений, сказано в документе, несовершеннолетних солдат подвергают подобным опасностям.

Впрочем, несмотря на начинающийся скандал, никакой реакции со стороны властей Германии пока не последовало.