В Российской академии художеств открылась выставка павловопосадских платков

В Российской академии художеств открылась выставка "Цветочная симфония павловопосадской шали", посвященная 225-летию предприятия народного художественного промысла России "Павловопосадская платочная мануфактура", номинанта премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2011-2014 годов, постоянного участника "Славянского базара в Витебске" с 2008 года.

На выставке предоставлена коллекция шалей, созданных художниками мануфактуры с 1870-х годов по настоящее время. Главным героем здесь является шаль, а самыми распространенными элементами рисунка - прекрасный цветок розы и экзотический "турецкий огурец".

Павловопосадская мануфактура - предприятие старинное, уникальное и единственное на земле. Нигде в мире не производят платки с набивным рисунком, отчего павловопосадская роза "перекочевала" с платка на герб старинного городка Павловский Посад. Мануфактура возникла в 1795 году. Один из владельцев павловопосадской платочной мануфактуры Василий Грязнов мечтал уйти от мирской жизни в монастырь, однако так и не осуществил свое желание. Зато всю свою жизнь заботился о неимущих. При фабрике построил школу, больницу и богадельню. В августе 1999 года Василий Грязнов был канонизирован в лике святого праведного Василия Павловопосадского. Сейчас изготовление павловопосадских платков считается народным промыслом.

- У нас есть целая серия платков, посвященная Москве, Петербургу, Павловскому Посаду, Павловску, Бородинской битве и победе русского оружия в Отечественной войне 1812 года, Вохрскому сражению, которое произошло на месте нынешнего Павловского Посада, когда народное ополчение отогнало французов до Москвы, - рассказывает главный художник предприятия Виктор Зубрицкий.

Фото: Татьяна Хорошилова

Коллектив художников Павловопосадской мануфактуры не раз был участником "Славянского базара в Витебске". Есть ли платки, посвященные союзу Беларуси и России?

Виктор Зубрицкий: У нас есть платок, который называется "Русь". В нем доминирует красный цвет. Есть платок "Подсолнухи", "Журавушка", "Малиновка" по мотивам популярной песни, которую исполняли белорусские певцы Ядвига Поплавская и Александр Тиханович.

В чем назначение платка?

Виктор Зубрицкий: На Руси платок имел колоссальное значение. Ходить без платка, значит, опростоволоситься. Согласно обычаю, молодоженов туго обвязывали платком, тогда союз обещал быть долгим. С помощью платка любой стро­гий костюм становится наряд­нее.

С чего начинается платок?

Виктор Зубрицкий: С идеи. К примеру, шаль "Рябина" появилась на свет потому, что художника поразила красота ряби­новой грозди на снегу…

Сегодня павловопосадские платки актуальны прежде всего потому, что создаются художниками-современниками. На фабрике я работаю уже 50 лет, закончил факультет декоративно-прикладного искусства московского текстильного института, который выпускал дизайнеров для текстильной промышленности. До поступления в институт работал копировщиком рисунков на мануфактуре, и мой дипломный проект был по мотивам павловопосадского платка. Институт окончил модельер Вячеслав Зайцев, который присутствовал на открытии выставки в РАН.

Сколько шалей выпускает в год мануфактура?

Виктор Зубрицкий: Если в советские времена мы работали по плану, то теперь выпуск шалей зависит от того, насколько они актуальны и востребованы рынком. Проект "Шали - почтой" востребован и в Беларуси.

Кстати, где дешевле приобрести шаль: в России или Беларуси?

Виктор Зубрицкий:В Беларуси чуть дешевле.