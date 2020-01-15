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15.01.2020 15:43
Рубрика: В мире

В США разоблачены похитители редких книг

Текст: Юрий Ершов

Бывший архивариус библиотеки Карнеги в Питтсбурге Грегори Прайор и книготорговец Джон Шульман на судебном процессе признались в краже редких изданий стоимостью в 8 миллионов долларов. Об этом сообщает Washington Post.

Фото: iStock
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Пропажи ценных единиц обнаружились еще летом 2018 года. Преступный тандем работал слаженно: 63-летний архивариус почти на глазах у всех выносил редкие книги из библиотеки и передавал их подельнику - 56-летнему Шульману. Тот, в свою очередь, либо выставлял их на продажу в собственном магазине, либо за хорошие деньги отправлял за рубеж.

Проводившие обыск на складе Шульмана следователи обнаружили там более 40 исчезнувших из библиотеки изданий. Среди них, например, была найдена 400-летняя Библия. Ранее же в Лондоне всплыла работа Исаака Ньютона Philosophiae Naturalis Principia Mathematica стоимостью почти один миллион долларов. Примечательно, что букинист, которому мошенники хотели продать книгу, просто отобрал ее у них, когда понял откуда был украден фолиант.

Тем не менее заработать мошенникам удалось, и неплохо. Львиная доля, разумеется, доставалась книготорговцу, который, по договоренности, выплачивал неплохие проценты Прайору - в общей сложности 117 тысяч долларов. Прайор, который на суде каялся, что, мол, его обуяла алчность, был уволен из библиотеки еще в 2018 году, когда его преступная деятельность была раскрыта. Обвиняемым грозит, по оценкам экспертов, сравнительное мягкое наказание - до 16 месяцев тюрьмы. Приговор будет оглашен в апреле.

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