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15.01.2020 14:04
Рубрика: В мире

В Таиланде усилили санитарный досмотр туристов из-за вспышки коронавируса в КНР

Текст: Владимир Шилов

В ряде регионов Таиланда ввели усиленный санитарный контроль за прибывающими в королевство туристами из-за вспышки в Китае пневмонии нового вида. Как сообщает газета Bangkok Post, власти страны были вынуждены пойти на такие меры после того, как опасное заболевание было выявлено у гражданки КНР на одном из пограничных переходов на границе с Камбоджей.

Фото: iStock
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В национальном центре по контролю и профилактике заболеваний поспешили заявить, что в королевстве отлажен механизм досмотра пассажиров с применением технических средств дистанционной термометрии тела и угрозы пандемии нет.

Первые случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения были зафиксированы в Китае в конце прошлого года. В городе Ухань (центральная часть КНР - примечание "РГ") с этим диагнозом госпитализированы несколько десятков человек. На этой неделе стало известно о первой жертве таинственной болезни: в стационаре из-за легочной недостаточности умер 61-летний мужчина.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новая пневмония из того же рода, что и так называемый верблюжий грипп, а также по ряду параметров схожа с вирусами, вызывавшими острый респираторный синдром. Коронавирус этой разновидности потенциально способен вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд

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