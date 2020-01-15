В Таиланде усилили санитарный досмотр туристов из-за вспышки коронавируса в КНР

В ряде регионов Таиланда ввели усиленный санитарный контроль за прибывающими в королевство туристами из-за вспышки в Китае пневмонии нового вида. Как сообщает газета Bangkok Post, власти страны были вынуждены пойти на такие меры после того, как опасное заболевание было выявлено у гражданки КНР на одном из пограничных переходов на границе с Камбоджей.

В национальном центре по контролю и профилактике заболеваний поспешили заявить, что в королевстве отлажен механизм досмотра пассажиров с применением технических средств дистанционной термометрии тела и угрозы пандемии нет.

Первые случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения были зафиксированы в Китае в конце прошлого года. В городе Ухань (центральная часть КНР - примечание "РГ") с этим диагнозом госпитализированы несколько десятков человек. На этой неделе стало известно о первой жертве таинственной болезни: в стационаре из-за легочной недостаточности умер 61-летний мужчина.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новая пневмония из того же рода, что и так называемый верблюжий грипп, а также по ряду параметров схожа с вирусами, вызывавшими острый респираторный синдром. Коронавирус этой разновидности потенциально способен вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов.