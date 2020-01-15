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15.01.2020 18:09
Рубрика: Экономика

Подсластить пилюлю

Вернуть часть денег, потраченных на лекарства, стало проще
Текст: Юлия Кривошапко
Гораздо больше жителей страны смогут воспользоваться налоговым вычетом по расходам на лекарства. Теперь не требуется, чтобы приобретенные медикаменты входили в специальный перечень, утвержденный правительством. Вычет можно получить, потратившись на покупку любого препарата. Главное, чтобы на него был рецепт от врача. О новых правилах напомнила Федеральная налоговая служба.
Получить налоговый вычет теперь можно за покупку любых лекарств. Фото: Александр Корольков/РГ Получить налоговый вычет теперь можно за покупку любых лекарств. Фото: Александр Корольков/РГ
Получить налоговый вычет теперь можно за покупку любых лекарств. Фото: Александр Корольков/РГ

Налоговый вычет - сумма, уменьшающая размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог на доходы физлиц (НДФЛ) - 13%.

Изменения, касающиеся вычета на лекарства, были приняты в прошлом году. Они действуют в отношении доходов граждан, полученных начиная с налогового периода 2019 года.

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Получить "дисконт" по НДФЛ можно одним из двух способов: либо по окончании года, подав декларацию 3-НДФЛ вместе с подтверждающими документами (рецепт, кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платежные поручения), либо в течение года у своего работодателя. В последнем случае нужно взять в налоговой инспекции уведомление о подтверждении права на вычет и представить его в бухгалтерию, чтобы она не удерживала НДФЛ из заработной платы.

Важный момент: платежные документы должны быть оформлены на того человека, который заявляет налоговый вычет. При этом не важно, покупал ли он лекарства для себя или для близких родственников.

Размер налогового вычета не изменился. Вернуть можно до 13% стоимости оплаченных лекарств, но не больше 15,6 тысячи рублей. Это связано с ограничением на максимальную сумму снижения налогооблагаемой базы - 120 тысяч рублей (13% от 120 тысяч = 15,6 тысячи рублей).

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС Налоговые вычеты

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