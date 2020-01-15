Власти Судана подавили мятеж сотрудников Службы общей разведки

Попытка вооруженного восстания произошла в Судане. Мятеж устроили сотрудники оперативного управления Службы общей разведки страны.

Бунт был подавлен, его зачинщики сложили оружие и сдались, передает Al-Mashhad. Были взяты под стражу 43 участника мятежа.

Инцидент унес жизнь одного военного, еще семеро получили ранения. На окраинах Хартума продолжаются выстрелы. Воздушное пространство над Суданом по соображениям безопасности закрыто.

Несколько месяцев назад появились сообщения о планах реструктуризации служб безопасности. В знак протеста силовики устроили мятеж.

Напомним, весной прошлого года в Судане произошел военный переворот. Президент Омар аль-Башир и его правительство были отстранены от власти.