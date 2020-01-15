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15.01.2020,  
11:23
Текст:  Алексей Брусилов

Вместо "Грома": на БМП-1 установили 30-мм пушку от БТР-82А

БМП-1 продолжает оставаться одной из основных боевых машин сирийской правительственной армии. По разным оценкам, в настоящее время в войсках, несмотря на значительные потери, продолжает оставаться около 1 000 единиц такой техники.

В то же время БМП-1 практически с самого начала конфликта критикуют за слабую защиту и недостаточно высокие характеристики 73-мм гладкоствольной пушки 2А28 "Гром".

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
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Броню "единицы" пытаются укрепить различными дополнительными экранами, в том числе противокумулятивными, в виде специальных решеток.

Огневая мощь повышается на счет установки различного вооружения или замены старого орудия на другие - малокалиберные. Например, в боях с террористами принимала активное участие "боевая бочка" - машина с башней, имеющей характерную форму, и установленным в ней одноствольным "автоматом" от ЗУ-23-2.

Недавно в Сети появилась фотография бронированного средства доставки пехоты, принадлежащего пятому добровольческому штурмовому корпусу. Как видно, "Гром" заменен на 30-мм 2А72 от БТР-82А. Эта "скорострелка" может выпускать по противнику до 330 снарядов в минуту и поражать цели на расстоянии в 4 000 метров.

Из-за старого боевого отделения имеются ограничения по его применению, но даже такую модернизацию можно считать шагом вперед по сравнению с тем, что было раньше.

Что-то подобное около двух лет назад попытались сделать иракские военные. Потом им пришлось значительно переделывать башню. В России же разработан вариант модернизации, получивший обозначение БМП-1АМ "Басурманин". Его впервые продемонстрировали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018".

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Фото: Пресс-служба Северного флота
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