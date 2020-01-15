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15.01.2020 21:30
Рубрика: Власть

Володин рассказал об обсуждении кандидатуры на пост премьера в Думе

Текст: Татьяна Замахина
Госдума рассмотрит на пленарном заседании в четверг, 16 января, кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина РФ. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он рассказал, как будет проходить рассмотрение.

После внесения кандидатуры Михаила Мишустина в Госдуму Совет нижней палаты собрался на внеочередное заседание. В здание на Охотном ряду для встречи с депутатами прибыл сам кандидат.

По итогам заседания Совета было решено внести коррективы в ранее утвержденный порядок работы палаты на 16 января. То есть уже на пленарном заседании в четверг Госдума рассмотрит кандидатуру на пост председателя правительства.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Кандидат подробно ответил на вопросы членов Совета Думы, сообщил журналистам председатель ГД. Общение, по его словам, заняло больше часа.

- Это общение позволило нам сформировать мнение, что было бы правильным продолжить завтра обсуждение кандидатуры в рамках политических фракций, что и будет сделано, - заявил Володин журналистам.

Кстати, как рассказал спикер, на встрече состав нового кабмина не обсуждался. "Это прерогатива председателя правительства. Если он захочет этот вопрос с парламентом, мы, конечно, будем обсуждать", - сказал он.

- Возможно, это тема будет звучать на встрече с фракциями, возможно, это вопрос, который будет затем отчуждаться в ходе консультаций, - предположил спикер.

До "пленарки" Мишустину предстоит отдельная встреча с фракциями. Члены Совета, согласно сообщению пресс-службы ГД, договорились о порядке рассмотрения и предварительных консультациях по кандидатуре во фракциях. В 9 утра соберется "Единая Россия", затем ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия". И после этого кандидат придет на пленарное заседание.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра представит на заседании ГД полпред президента Гарри Минх, рассказал Вячеслав Володин. Обсуждение состоится ближе к концу "пленарки" - в 14.00 по московскому времени.

Кандидата глава нижней палаты охарактеризовал положительно. Володин назвал Мишустина профессионалом в области финансов и налогового законодательства, знающим региональную специфику.

- Кандидатуру Мишустина в Думе знают. Это человек, который себя зарекомендовал, создав фактически, если хотите, с нуля высокотехнологичную Федеральную налоговую службу с использованием современных технологий, цифровой экономики, - сказал спикер. Сам Володин знает кандидата с 1999 года.

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