Восемь человек пострадали при взрыве на химзаводе в Испании

Восемь человек пострадали в результате мощного взрыва на нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона. Два человека - в критическом состоянии, передает РИА Новости. Ранее СМИ сообщали об одном погибшем и шести госпитализированных.

Напомним, мощный взрыв прогремел на предприятии по производству этиленоксида, гликолей и производных этиленоксида. Сейчас на месте происшествия находятся огнеборцы, которые пытаются справиться с сильным пожаром. Очевидцы выложили в соцсети ролики с последствиями ЧП.

"Токсичные вещества в воздухе не обнаружены", - заявил глава каталонского женералитета Ким Торра. Но местным жителям все же рекомендовано оставаться в помещениях и плотно закрыть окна и двери.