Восемь человек пострадали при взрыве на химзаводе в Испании

Восемь человек пострадали в результате мощного взрыва на нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона. Два человека - в критическом состоянии, передает РИА Новости. Ранее СМИ сообщали об одном погибшем и шести госпитализированных.
Напомним, мощный взрыв прогремел на предприятии по производству этиленоксида, гликолей и производных этиленоксида. Сейчас на месте происшествия находятся огнеборцы, которые пытаются справиться с сильным пожаром. Очевидцы выложили в соцсети ролики с последствиями ЧП.
"Токсичные вещества в воздухе не обнаружены", - заявил глава каталонского женералитета Ким Торра. Но местным жителям все же рекомендовано оставаться в помещениях и плотно закрыть окна и двери.
Reports of at least 4 people injured - 1 seriously - following an explosion and fire at a chemical factory in Tarragona in NE Spain. Authorities say no evidence of toxic pollution and advice for residents to stay indoors is a preventative measure pic.twitter.com/iZbNiryyPR— Andrew Connell (@andrewiconnell) January 14, 2020