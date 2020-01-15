Врач рассказал, кому лучше воздержаться от купания в проруби на Крещение

От купания в проруби на Крещение лучше отказаться людям с гипертонией, сахарным диабетом или с другими заболеваниями в стадии обострения, а также беременным из-за опасности для здоровья. Об этом рассказал главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, пишет Агентство городских новостей "Москва".

Лучше всего, людям с хроническими заболеваниями и отклонениями в здоровье перед праздником посоветоваться с лечащим врачом. "Однозначно не нужно купаться в проруби с такими заболеваниями в анамнезе, как гипертония, сахарный диабет, эпилепсия, ревматизм, болезни мочевыделительной системы, имеющим любые острые заболевания, а также беременным", - отметил Тяжельников.

По его словам, даже здоровым людям нужно соблюдать предосторожности. В частности, если человек впервые погружается в прорубь, то находиться в холодной воде можно не дольше 20 секунд. При этом желательно готовиться к погружению за неделю, чтобы для организма это не стало серьезным стрессом. "При резком охлаждении повышается риск спазма сосудов, нарушения дыхания, повышения давления, - продолжает Тяжельников. - За неделю, которая осталась до 19 января, можно каждый день выходить на балкон или во двор без теплой одежды на несколько минут, обливаться холодной водой и принимать контрастный душ".

Кроме этого, до и после погружения в прорубь нужно отказаться от курения и приема алкоголя, а согреваться лучше всего травяным чаем с медом.