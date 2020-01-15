Всех учеников 1-4 классов будут бесплатно кормить в школах

Школьников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием в течение трех лет. Финансировать это будет бюджет.

Задачу организовать такое питание поставил в своем Послании Федеральному Собранию президент страны Владимир Путин.

Он уточнил, что в школах, технически готовых кормить младшеклассников, бесплатное горячее питание должно появиться уже с 1 сентября этого года. Во всех остальных это должно произойти не позже 1 сентября 2023 года. Питание должно быть качественным и здоровым. Финансировать его будут бюджеты всех уровней.

Для организации горячего питания учеников начальных классов в школах предстоит создать специальную инфраструктуру - там должны быть оборудованы буфеты и столовые, налажена система снабжения качественными продуктами.