Зачем государство ограничивает экспорт зерна

Государство стремится управлять экспортными потоками зерна, отметили опрошенные "РГ" эксперты отрасли, комментируя инициативу минсельхоза о нетарифном квотировании продажи российского зерна за рубеж. Введение квоты будет стабилизировать внутренние цены на рынке. Не факт, что она будет выбрана.

Накануне в минсельхозе сообщили о подготовке постановления правительства, по которому предлагается в первой половине сельхозсезона - с 1 июля по 31 декабря - вывозить зерно свободно, а во второй половине - с 1 января по 30 июня - ограничить экспорт 20 млн тонн. Такой механизм может быть введен впервые.

Ранее - в 2015 году - для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна ввели экспортную пошлину на пшеницу. В сентябре 2016 года она была обнулена. Сейчас нулевая ставка пошлины на пшеницу действует до 1 июля 2021 года. А в засушливом 2010 году был введен даже прямой запрет на вывоз зерна. Применялись и неформальные методы ограничений. "Сейчас все делается открыто и официально для всего рынка, процесс хотят формализовать, во избежание слухов и кривотолков о том, что кому-то даются большие преференции", - рассказал "РГ" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин (на долю союза приходится более половины экспорта зерна).

Вместе с тем окончательная редакция постановления еще будет обсуждаться. "Есть конкретика сегодняшнего сельхозсезона - 45 млн тонн зерна определено на экспорт, из них 25 вывезли, 20 еще остались на второе полугодие сельхозсезона. В следующем году будет другой урожай и другие показатели. Трудно сейчас говорить, будут ли другие документы. Но идея, которая лежит в основе, - ориентироваться на конкретные показатели рынка", - отметил Зернин.

Конкретика сегодняшнего сельхозсезона - 45 млн тонн зерна определено на экспорт, из них 25 вывезли, 20 еще остались на второе полугодие

На обсуждение инициативы остается меньше двух недель, рынок забурлил, отметил в разговоре с "РГ" гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. "Но квота, которая предлагается, в этом году рынок не затронет. До конца сезона в стране осталось гораздо меньше зерна, чем тот объем, который предусмотрен по квоте", - отметил Рылько.

По мнению руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, квота в 20 млн тонн - большой объем, экспортеры смогут спокойно вывозить зерно. "Помимо этого фактора есть масса других, которые влияют на цены на российском рынке. Это валютные курсы, цены в других странах и на мировом рынке, погодные условия в странах-экспортерах", - сказал он. Не видят рисков и в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко). "Зерно имеет значение для нашей отрасли, но не в такой степени, как для мясного животноводства. Наверное, при определенных условиях, это может повлиять на себестоимость продукции, но пока, честно говоря, я серьезных рисков не вижу, во всяком случае, на ближайшие полгода точно", - сказал гендиректор Союзмолоко Артем Белов.

Для долгосрочных инвестиций в животноводство главное - предсказуемая стоимость сырья и кормов, подчеркивает президент международной консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев: "Чем более управляемая будет модель внутреннего ценообразования на зерно, тем больше гарантий по выполнению инвестиционных планов компаний, развивающих внутренний рынок и готовых выйти на внешние рынки".

А вот в Российском зерновом союзе к инициативе минсельхоза отнеслись критически. "Понятно, что минсельхозу нужны средства для понижения внутренних цен. Но это демотивация производственной базы. Мы считаем, что нужно не понижать внутренние цены, а заботиться о пополнении карманов потребителей", - заявил "РГ" президент союза Аркадий Злочевский.