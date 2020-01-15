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15.01.2020 16:50
Рубрика: Общество

В Японии нашли замок выдающегося самурая

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Японии археологи обнаружили остатки мощной каменной стены, которая оказалась частью самого старого замка, когда-либо построенного на территории этой страны. Он принадлежал Оде Нобунаге - одному из самых выдающихся самураев, жившему полтысячелетия назад.

Как сообщает The Asahi Shimbun, открытие было сделано в городе Гифу. Замок, о котором идет речь, с 1910 года считался безвозвратно утерянным. Более века назад его остатки были разрушены при проведении строительных работ.

Однако недавно археологи обнаружили то, что выглядит как груда камней. Изучение показало, что это не просто камни, а стена самого старого замка, когда-либо построенного в Японии.

Фото: INRAP
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Он принадлежал легендарному военачальнику Оде Нобунаге (1534-1582 годы нашей эры). Это был один из самых выдающихся самураев в истории страны и один из первых феодалов. Он известен тем, что пытался объединить Японию и править большей частью острова Хонсю.

Считается, что стоявший на вершине холма замок Инабаяма был захвачен Нобунагой во время периода Воюющих государств (конец XV - конец XVI веков). Произошло это в 1567 году, когда Нобунага победил своего господина, Сайто Тацуоки. Тогда же замок был переименован и стал называться Инокути. Затем Нобунага назвал его Гифу, такое же название стал носить и сам регион. Сейчас Гифу - это один из крупнейших и важнейших городов Японии.

О том, каким именно был этот замок, сегодня можно судить только по описаниям миссионеров и древним рисункам. Например, детальное изображение каменной стены ранее было найдено на рисунке, датированном эпохой Гэнроку (1688-1704 годы нашей эры).

Возможно, именно эту стену и нашли археологи. На данный момент исследователи раскопали участок длиной около 1,8 метра и высотой 70 сантиметров. Из исторических письменных источников известно, что высота каменных стен замка составляла не менее четырех метров.

Анализ показал, что найденная стена была создана в период Воюющих государств. Вероятно, это был угловой участок, соединявший северную и западную часть цитадели. Камни были скреплены раствором, а щели между ними были плотно забиты мелкой галльской.

Аналогичные методы использовались при строительстве замка Сакамото, в котором проживал подчиненный Нобунаги, военачальник Акечи Мицухиде (1528-1582 годы нашей эры).

По словам Хитоси Накаи, профессора Университета префектуры Сига, открытие прольет свет на историю замкового строительства, в частности на то, как в Японии началась феодальная эпоха.

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