70 процентов профессоров станут постоянными сотрудниками вузов

Сегодня пятая часть договоров, которые вузы заключают с преподавателями - краткосрочные. То есть длятся всего лишь год или того меньше. В такой ситуации сотрудникам сложно планировать жизнь и карьеру. Минобрнауки рекомендует вузам уменьшать практику заключения краткосрочных трудовых договоров и уже в феврале направит в университеты соответствующие методические рекомендации. О том, каким должен быть эффективный контракт с преподавателем и появятся ли бессрочные договоры, рассказала замминистра науки высшего образования Марина Боровская.

Марина Александровна, чем не угодили "экспресс-контракты"?

Марина Боровская: Эта проблема возникла примерно 10 лет назад, когда российская система образования стала переходить на нормативно-подушевое финансирование по принципу "деньги идут за школьником/студентом". Тогда университеты часто получали госзадание на один год. Короткие контракты можно было объяснить тем, что руководство не могло осуществить планирование, в том числе фонда оплаты труда, на более длинный цикл. И сегодня в Трудовом кодексе возможность заключения контрактов от 1 года до 5 лет сохранена. Университет может использовать любую из этих "линеек".

Но сегодня преподаватели активно "мигрируют" между вузами, читают отдельные курсы...

Марина Боровская: Вот для таких случаев, в том числе, и существует контракт "от года". Кроме того, вузы могут иногда заключать контракты на 2-3 месяца - когда речь идет о научном эксперименте или дополнительном образовании. Но с основным базовым преподавательским составом желательно заключать более длительные контракты.

Появятся ли бессрочные договоры? Для молодых ученых, планирующих продолжить работу в вузе, это стало бы подспорьем.

Марина Боровская: Желательно, чтобы сроки контракта были с понятным "горизонтом" планирования. Но, возможно, появится и такая форма сотрудничества. Естественно, при условии проведения аттестации сотрудников. И если какие-то из обязательств не будут выполняться, условия контракта можно будет пересмотреть.

Но эффективные контракты имеют важное преимущество: они позволяют сформулировать четкие требования к конкретному работнику. Уточнить "функции", соответствующие занимаемой позиции.

Будет ли учитываться в долгосрочном контракте научная деятельность преподавателя?

Марина Боровская: Конечно. Но мы за то, чтобы в документах отражена была не только научная и публикационная активность преподавателя, но и его всесторонняя занятость. Ведь что входит в обязанность преподавателя вуза? Первая половина дня - это образовательная деятельность, учебная нагрузка. Вторая половина дня, условно, - профессиональная практика, научная работа. В этом смысле все виды трудовой деятельности преподавателя должны находить отражение в эффективном контракте и учитываться в Положении об оплате труда.

Есть мнение, что эффективные контракты дадут возможность преподавателям больше заниматься наукой.

Марина Боровская: Для университета очень важна такая многоплановая занятость сотрудников. Чем больше грантов, тем больше объем исследований, тем активнее идут аспиранты в лаборатории. И мы это понимаем. Но идеальная схема эффективного контракта видится так: доход от основной деятельности, средства, полученные из фондов (гранты), и средства, полученные на открытом рынке за счет разных образовательных программ или сотрудничества с бизнесом. Важен баланс, чтобы работа по совместительству и основная работа выполнялись качественно и ответственно.

То, что профессор может требовать от вуза долгосрочный контракт - понятно, а какие требования к самому кандидату?

Марина Боровская: Задача каждого сотрудника, желающего побороться за более длинный контракт, - показать себя не только сейчас, но и "анонсировать" те результаты, которые он готов обеспечить вузу через 5 лет: научные публикации, методические труды, новые курсы, программы, позволяющие вывести студентов на международный уровень и пр.

Какой процент долгосрочных договоров должны обеспечить вузы?

Марина Боровская: Нас сегодня интересует стабильный кадровый состав университетов, где долгосрочные контракты должны быть у 70 процентов профессоров. Причем, контракты должны быть по срокам сопоставимы со сроками реализации образовательных программ, при условии полной занятости (работы на полную ставку).