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Amazon отказался от сериала по "Темной башне" Стивена Кинга

Новости
    16.01.2020, 19:11
Текст:   Олег Усков

В то время, пока другие каналы и стриминги взапуски наперебой штампуют сериалы по книгам Стивена Кинга, как старым, так и новым, Amazon предпринял революционный демарш (сарказм), объявив, что отказывается от планов на шоу по эпосу "Темная башня".

Фото: www.kinopoisk.ru
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При этом стоит отметить, что после провала невразумительной полнометражки - с черным Стрелком Эльбой - на сервисе долго мялись, думали, переносили-откладывали, но потом все-таки решили дать шанс проекту. Который, не исключено, мог бы как-то реабилитировать все предприятие… Но увы и ах.

Как сообщает Deadline, обстоятельное рассмотрение пилота заявленного шоу, снятого еще летом прошлого года, привело телебоссов к выводу, что лавочку разумнее всего свернуть - уровень материала их не устроил.

Напомним, что в предполагавшемся сериале Стрелок вновь побелел - его сыграл Сэм Страйк ("Охотник за разумом", "Летящие сквозь ночь"). Тогда как финн Яспер Пяакконен ("Викинги", "Черный клановец") сыграл Человека в черном. Шоураннер - Глен Маззара ("Ходячие мертвецы", "Дэмиен").

С другой стороны, вот так сразу отчаиваться, по традиции, не стоит - сериал еще вполне могут подхватить конкуренты. Например, тот же бравый Netflix, в такого рода добродетелях уже замеченный неоднократно - к огромной благодарности общественности.

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