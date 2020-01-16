Арестованный в Греции Винник заявил о пытках и попросил помощи

Россиянин Александр Винник, которого арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу США и незаконно держат в предварительном заключении 30 месяцев вопреки греческим законам, заявил о пытках, психологическом давлении и обратился к мировому сообществу за помощью. Текст соответствующего заявления на греческом языке распространили адвокаты россиянина.

"Я человек без прав, незаконно заключенный в Греции 30 месяцев, без обвинений в чем-либо. Они хотят уничтожить меня за мои знания. Они хотят, чтобы моя голова лежала на плахе всего лишь из-за моих знаний и технологических способностей", - говорится в тексте обращения.

Винник также заявил, что подвергается пыткам и психологическому давлению. По словам россиянина, ему не дают выйти на свежий воздух, в последний раз он выходил на прогулку 31 декабря, и то на пару минут. К тому же, охранники на протяжении двух часов не давали нотариусу пройти к заключенному, чтобы подписать доверенность на защиту его прав. Гражданин России также сообщил, что уже 28 день проводит голодовку. По его словам, он не знает, увидит ли он еще раз свою семью. Винник выразил уверенность, власти США и Франции хотят использовать его в "гуманитарной войне против России".

В своем обращении россиянин также упомянул председателя Государственного совета Греции, Екатерину Сакелларопулу, которая, как он заявил, "положила его голову на плаху", а теперь ее выдвигают на пост главы греческого государства. Напомним, что кандидатуру Сакелларопулу на должность президента Греции накануне выдвинул премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, который охарактеризовал ее как "защитницу правосудия и прав человека". Однако отметим, что в ходе судебного заседания по делу Винника адвокаты указывали на неоднократные нарушения прав человека, допущенные в процессе следствия. В частности это касается антиконституционного и противозаконного содержания под стражей. Но сама Сакелларопулу никак не реагировала на подобные заявления защиты.

Греческие власти задержали Александра Винника по запросу США 25 июля 2017 года в гостинице на полуострове Халкидики, где он находился с семьей на отдыхе. Вашингтон требует выдачи российского гражданина по обвинению в отмывании на электронной бирже ВТС-е криптовалюты на сумму около четырех миллиардов долларов. В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы. Россиянин предъявленные ему обвинения отверг, назвал свое дело "политическим" и связал его с провокацией американских спецслужб.