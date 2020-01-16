В условиях, когда объявлена масштабная конституционная реформа, связанная с изменением баланса и системы взаимодействия властей, у президента, как у автора этой политической реформы, должны быть определенные возможности для такой оперативной перезагрузки системы власти. И на фоне такой серьезной политической реформы, пока она готовится и будет реализовываться, деятельность правительства должна быть максимально деполитизирована. Правительство должно быть выведено из политических контекстов, интриг, обсуждения схем транзитов и преемничества, чтобы оно могло максимально эффективно заниматься реализацией стратегических целей национального развития, нацпроектов.

Отсюда и назначение нового премьера - как фигуры технологической, менеджерской. И состав правительства, думаю, будет обновляться под эти задачи, под большую заточенность кабинета именно как такой рабочей лошадки по реализации тех программ, которые были объявлены в Послании.

Президент год назад говорил, что начинается реализация проектов - через год посмотрим, как идет, и будем корректировать. Сейчас есть определенные сложности с реализацией нацпроектов, сохраняется часть социальных проблем, которые беспокоят общество. Для власти сейчас принципиально важно придать новый импульс работе правительства и власти в целом. Повысить эффективность реализации нацпроектов. От этого же в конечном счете зависит фон социальных настроений и рейтинги власти. А значит, и перспективы будущих выборов. Повышение результативности и эффективности работы по всем этим направлениям - это важная задача.

Другие решения, которые в своем Послании предлагал президент, тоже с этим связаны. В частности, Путин в числе конституционных поправок предложил лучше отработать и выстроить систему взаимодействия федеральной, региональной властей и местного самоуправления, сформировать единую систему публичной власти. В этой сфере есть понимание управленческих проблем, которые мешают наиболее эффективно реализовывать те же нацпроекты и достигать результаты.

Предложение о закреплении статуса Госсовета в Конституции также тесно связано с темой взаимодействия уровней власти. Эти темы и в Послании прозвучали рядом. Придание Госсовету конституционного статуса необходимо для того, чтобы усилить возможности регионов влиять на выработку федеральных решений, повысить ответственность регионов. Все это в конечном счете касается темы выстраивания единой системы публичной власти.