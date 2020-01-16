Новости

В Москве поддерживаются все важнейшие тренды развития здравоохранения 19:35
Рада постановила вернуть делегацию Украины в ПАСЕ 19:18
Зась ознакомился с работой Объединенного штаба ОДКБ 19:18
Amazon отказался от сериала по "Темной башне" Стивена Кинга 19:11
В Минске подведены итоги заседание ТКГ по ситуации на востоке Украины 18:48
Toyota вложит 400 млн долларов в летающие электротакси 18:40
Чехия выдаст вид на жительство студентке из РФ, номинированной на "Оскар" 18:34
Ирак не давал разрешение США на возобновление операций 18:13
Путин оценил отношения с Японией 18:12
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово 18:09
В Крыму Росгвардия взяла под охрану бригады скорой помощи 18:08
На Кубани женщине грозит 20 лет за крупную аферу с убийством 18:06
Прототип складного укороченного автомата Калашникова показали на видео 17:40
В Индии испекли рекордный торт длиной в шесть километров 17:39
Михаил Мишустин проведет встречу с Дмитрием Медведевым 17:34
Рада приняла закон, урезающий преподавание на русском языке 17:30
Эксперты выяснили, кто в России чаще всего берет кредиты 17:29
Новороссиец решил продать кошку-"целительницу" за 20 млн рублей 17:28
В одном из детсадов Батайска воспитанникам заклеивали рты скотчем 17:24
В Москве обокрали квартиру командира космического корабля 17:07
Видео: Уилл Смит стал "Ведьмаком" вместо Генри Кавилла 16:58
Матвиенко: Руководство Совфеда 21 января утвердит план реализации Послания президента 16:55
Росавиация начала расследование экстренной посадки самолета в Домодедово 16:51
Зеленский понизил призывной возраст до 18 лет 16:51
Тексты Хараппской цивилизации признали логографическим кодом 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 19:24
Рубрика: Власть

Кабинет под задачи

Правительство заточат на реализацию программного Послания
Текст: Дмитрий Бадовский (глава фонда "Институт социально-экономических и политических исследований")
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8062)
В условиях, когда объявлена масштабная конституционная реформа, связанная с изменением баланса и системы взаимодействия властей, у президента, как у автора этой политической реформы, должны быть определенные возможности для такой оперативной перезагрузки системы власти. И на фоне такой серьезной политической реформы, пока она готовится и будет реализовываться, деятельность правительства должна быть максимально деполитизирована. Правительство должно быть выведено из политических контекстов, интриг, обсуждения схем транзитов и преемничества, чтобы оно могло максимально эффективно заниматься реализацией стратегических целей национального развития, нацпроектов.
Фото: Николай Галкин / ТАСС Фото: Николай Галкин / ТАСС
Фото: Николай Галкин / ТАСС

Отсюда и назначение нового премьера - как фигуры технологической, менеджерской. И состав правительства, думаю, будет обновляться под эти задачи, под большую заточенность кабинета именно как такой рабочей лошадки по реализации тех программ, которые были объявлены в Послании.

Президент год назад говорил, что начинается реализация проектов - через год посмотрим, как идет, и будем корректировать. Сейчас есть определенные сложности с реализацией нацпроектов, сохраняется часть социальных проблем, которые беспокоят общество. Для власти сейчас принципиально важно придать новый импульс работе правительства и власти в целом. Повысить эффективность реализации нацпроектов. От этого же в конечном счете зависит фон социальных настроений и рейтинги власти. А значит, и перспективы будущих выборов. Повышение результативности и эффективности работы по всем этим направлениям - это важная задача.

Путин подчеркнул неизменность двух первых глав Конституции

Другие решения, которые в своем Послании предлагал президент, тоже с этим связаны. В частности, Путин в числе конституционных поправок предложил лучше отработать и выстроить систему взаимодействия федеральной, региональной властей и местного самоуправления, сформировать единую систему публичной власти. В этой сфере есть понимание управленческих проблем, которые мешают наиболее эффективно реализовывать те же нацпроекты и достигать результаты.

Предложение о закреплении статуса Госсовета в Конституции также тесно связано с темой взаимодействия уровней власти. Эти темы и в Послании прозвучали рядом. Придание Госсовету конституционного статуса необходимо для того, чтобы усилить возможности регионов влиять на выработку федеральных решений, повысить ответственность регионов. Все это в конечном счете касается темы выстраивания единой системы публичной власти.

Власть Позиция Послание президента Федеральному Собранию 2020 года Формирование нового правительства России

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин оценил отношения с Японией
В Коми за взятку задержали министра МВД
Новый посол США в РФ прибыл в Москву
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово