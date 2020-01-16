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16.01.2020 20:54
Рубрика: Культура

В Ираке обнаружены барельефы главных богов Ассирии

Текст: Денис Передельский
Фото: Alberto Savioli, LoNAP / Universita Degli Studi di Udine Фото: Alberto Savioli, LoNAP / Universita Degli Studi di Udine
Фото: Alberto Savioli, LoNAP / Universita Degli Studi di Udine

Участники международного археологического исследовательского проекта, проводящие изыскания на территории Ирака, обнаружили десять ранее неизвестных науке скальных барельефов, изображающих ассирийского царя и богов Ассирии.

Как сообщает Archaeology News Network, находку совершила команда археологов во главе с профессором Даниэле Моранди Бонакосси из Университета Удине (Италия). Барельефы высечены в скале, которая тянется вдоль большого древнего оросительного канала в археологическом районе Файда, примерно в 20 км к югу от города Духок.

Всего обнаружено десять уникальных ассирийских скальных барельефов, датированных VIII-VII вв. до н.э. Канал Файда сохранился до сих пор. Он огибает западный склон горы Кия-Дака, прорезает известняковый хребет холма и наполняется водой из карстовых источников.

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Этот канал в древности имел ширину около четырех метров и глубину до семи метров. Из основного канала вода отводилась в несколько второстепенных каналов для орошения близлежащих полей.

Найденные барельефы говорят о том, что этот канал, возможно, был построен ассирийским царем Саргоном (720-705 гг. до н.э.). Его изображения встречаются на панели дважды, на каждом из ее концов. Между ними, в профиль, изображены статуи главных ассирийских божеств, ориентированных в том же направлении, в котором по древнему каналу текла вода.

Божества стоят на своих священных животных - львах, драконах, быках и конях. Эта деталь помогла ученым идентифицировать их. В частности, одна из статуй изображает главного ассирийского бога Ашура. Рядом изображена его жена Муллису, сидящая на украшенном троне, который установлен на спине льва.

Также ученые идентифицировали изображения бога луны Сина, бога мудрости Набу, бога солнца Шамаша, бога погоды Адада и богиню любви и войны Иштар. Кстати, верхнюю часть этих барельефов еще в 1973 году обнаружил и описал британский археолог Джулиан Рид. Однако из-за нестабильной политической и военной ситуации продолжить исследование он не смог. Лишь в 1983 году его находка была зарегистрирована официально.

Новая экспедиция в этот район была организована лишь 40 лет спустя. В 2012 году во время беглого осмотра итальянская археологическая миссия  выявила шесть ранее неизвестных скальных барельефов. Но только в 2019 году ученые получили разрешение на проведение раскопок от местных властей.

В исследовании отмечается, что ассирийские скальные барельефы встречаются крайне редко. Последние из них, до описанной здесь находки, были обнаружены в далеком в 1845 году французским консулом в Мосуле Симоном Руэ.

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