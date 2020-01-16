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16.01.2020 18:09
Рубрика: Власть

К общему столу

Бесплатное горячее питание для начальной школы накормит и аграриев
Текст: Ольга Игнатова, Ксения Колесникова
Около 130 млрд рублей ежегодно получат сельхозпроизводители после организации бесплатного питания для школьников 1-4 классов. На бесплатного горячего и, как особо подчеркнул президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, здорового питания будут направлены средства из трех источников: федерального, регионального и местного. Это, по сути прямые финансовые вливания в АПК, которые подстегнут конкуренцию, в отличие от отраслевого субсидирования.
К школьному питанию предъявляются самые строгие требования. Фото: Олег Прасолов К школьному питанию предъявляются самые строгие требования. Фото: Олег Прасолов
К школьному питанию предъявляются самые строгие требования. Фото: Олег Прасолов

"Это возможность для агрохолдингов получить длинные контракты, - отмечает эксперт Центра исследования и проблем реальной экономики Александр Тимофеев. - Подстегнет это производителей и улучшать качество своей продукции, ведь именно для детского питания предъявляются самые высокие требования по качеству". По данным директора департамента государственной политики в сфере образования министерства просвещения Жанны Садовниковой, стоимость питания школьников в среднем по стране составляет 113 рублей в день: 46 рублей уходит на завтрак и 66 - на обед. Численность учеников начальной школы - 6,7 млн человек, по данным Росстата. Получается 122-130 млрд рублей в год, подсчитал для "РГ" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Кроме того, "нужно создать в школах и необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения, и, безусловно, качественными продуктами", уточнил президент. А это дополнительные средства, которые получат производители пищевого оборудования, транспортная отрасль. При этом такую поддержку никак нельзя отнести к протекционистским мерами.

По словам Тимофеева, по сути, сейчас будет внедрен опыт латинских стран по организации школьного питания в части осуществления закупок продовольствия, формирования рациона, логистики и т.д. с целью дальнейшего внедрения эффективных государственных программ комплексного развития аграрной отрасли и поддержки малых и средних производителей. "Анализ закупок школьного питания показал, что сейчас 30% идет от малых сельхозпроизводителей и фермеров. Должно стать больше", - говорит он.

В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. В остальных - не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием, заявил Владимир Путин.

В минпросвещения подчеркнули, что есть действенные механизмы, способные усилить данную работу, включая созданную координационную группу по совершенствованию организации школьного питания. В нее вошли представители Госдумы, Минздрава, Минсельхоза, Роспотребнадзора, руководители региональных органов управления образованием, представители научных и общественных организаций. При этом особое внимание уделяется организации питания детей, имеющих особенности здоровья.

Власть Работа власти Госуправление Экономика АПК Правительство Минсельхоз Правительство Росстат Правительство Минздрав Правительство Роспотребнадзор Господдержка АПК Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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