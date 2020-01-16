Бесплатное горячее питание для начальной школы накормит и аграриев

Около 130 млрд рублей ежегодно получат сельхозпроизводители после организации бесплатного питания для школьников 1-4 классов. На бесплатного горячего и, как особо подчеркнул президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, здорового питания будут направлены средства из трех источников: федерального, регионального и местного. Это, по сути прямые финансовые вливания в АПК, которые подстегнут конкуренцию, в отличие от отраслевого субсидирования.

"Это возможность для агрохолдингов получить длинные контракты, - отмечает эксперт Центра исследования и проблем реальной экономики Александр Тимофеев. - Подстегнет это производителей и улучшать качество своей продукции, ведь именно для детского питания предъявляются самые высокие требования по качеству". По данным директора департамента государственной политики в сфере образования министерства просвещения Жанны Садовниковой, стоимость питания школьников в среднем по стране составляет 113 рублей в день: 46 рублей уходит на завтрак и 66 - на обед. Численность учеников начальной школы - 6,7 млн человек, по данным Росстата. Получается 122-130 млрд рублей в год, подсчитал для "РГ" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Кроме того, "нужно создать в школах и необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения, и, безусловно, качественными продуктами", уточнил президент. А это дополнительные средства, которые получат производители пищевого оборудования, транспортная отрасль. При этом такую поддержку никак нельзя отнести к протекционистским мерами.

По словам Тимофеева, по сути, сейчас будет внедрен опыт латинских стран по организации школьного питания в части осуществления закупок продовольствия, формирования рациона, логистики и т.д. с целью дальнейшего внедрения эффективных государственных программ комплексного развития аграрной отрасли и поддержки малых и средних производителей. "Анализ закупок школьного питания показал, что сейчас 30% идет от малых сельхозпроизводителей и фермеров. Должно стать больше", - говорит он.

В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. В остальных - не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием, заявил Владимир Путин.

В минпросвещения подчеркнули, что есть действенные механизмы, способные усилить данную работу, включая созданную координационную группу по совершенствованию организации школьного питания. В нее вошли представители Госдумы, Минздрава, Минсельхоза, Роспотребнадзора, руководители региональных органов управления образованием, представители научных и общественных организаций. При этом особое внимание уделяется организации питания детей, имеющих особенности здоровья.