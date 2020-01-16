Бюджетных мест в региональных медвузах станет больше

До 2024 года надо обеспечить медицинскими кадрами все регионы Российской Федерации. Как? Определен механизм решения этой задачи - через целевой набор. Будет увеличено число целевых мест в бюджетном наборе по специальности "лечебное дело" до 70%, а по "педиатрии" - до 75%. Конкретные цифры станут определяться по заявкам регионов, где нехватка врачей ощущается острее всего.

Ректорский корпус считает, и мы обсуждали это на Совете ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, что целевой набор - это лучшее решение по сравнению с системой распределения, которая была когда-то. Почему? Потому что региональные вузы реально получат и большое количество бюджетных мест по целевому набору, и соответствующее финансирование. Это позволит изменить программы обучения, улучшить качество подготовки выпускников. Студенты после 3-го курса смогут проходить медсестринскую и врачебную практику в том регионе, в котором они получили целевое направление. А после 6-го курса сразу пойдут работать в первичное звено. И очень важно, чтобы выпускники были подготовлены к этой работе.

Целевой прием, обеспечение специалистов жильем, заработной платой и достойным местом работы позволят значительно улучшить качество медицинской помощи, в том числе и в первичном звене, на укрепление которого будет выделено 550 млрд рублей. Появится реальная возможность развития материально-технической базы, оснащения первичного звена современным оборудованием.

Особенно важна доступность интернета в регионах. Она открывает возможность приобщения к ресурсам Федеральной электронной медицинской библиотеки, расположенной на базе нашего университета, получения консультативной помощи опытных врачей для правильной постановки диагноза, определения тактики лечения и т.д.

Будет - и это чрезвычайно важно - увеличено количество бюджетных мест в региональных медуниверситетах. Ведь если студент обучается в региональном медвузе по целевому набору, то ему не нужно никуда переезжать. А отработав определенный срок в первичном звене, у него будет возможность поступить в целевую ординатуру на приоритетных условиях и в дальнейшем работать либо узким специалистом, либо перейти работать в лечебное учреждение, оказывающее специализированную или высокотехнологичную медицинскую помощь.

Целевой набор - это лучшее решение по сравнению с системой распределения специалистов

То есть целевой прием не привязывает человека к одному месту, у него есть возможность реализовать свой потенциал. А для врача профессиональный рост и движение по социальной лестнице важны всегда.

В нашем университете созданы условия для приема целевиков в объеме, который озвучил президент. Заказ на целевое обучение обяжет работодателей ответственно относиться к выполнению социальных гарантий, предусмотренных условиями целевого обучения, в первую очередь в отношении гарантированного трудоустройства. А это позволит восполнить кадровый дефицит в регионах.