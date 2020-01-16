Бразилия открыла восстановленную после пожара антарктическую станцию

Бразилия торжественно открыла в среду восстановленную после пожара антарктическую станцию Comandante Ferraz. В церемонии принял участие вице-президент Антониу Гамилтоном Моурау.

По его словам, присутствие Бразилии в Антарктиде потребовало "большой работы, значительных ресурсов и немалого самопожертвования", цитирует ТАСС. Политик подчеркнул, что станция является свидетельством нарастающего присутствия республики на южном континенте.

Пожар случился в 2012 году в результате утечки горючего в машинном отделении комплекса. Тогда погибли двое военных, 70% всех построек и значительная часть научного оборудования были уничтожены. Планировалось, что станция возобновит работу в 2014 году, однако процесс затянулся. Ремонт обошелся Бразилии почти в 100 миллионов долларов.

Площадь нового научно-исследовательского комплекса составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Здесь расположены 17 лабораторий. Одновременно на станции смогут работать до 64 человек, 14 из них - военные, которые будут находиться здесь постоянно. Для жителей станции оборудованы комнаты, библиотека, кинотеатр, спортзал и медкабинет. В ближайшее время на Comandante Ferraz должны прибыть первые 30 ученых. Планируется, что в 2020 году здесь успеют поработать 120 исследователей.