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Текст:   Марина Гусенко 
08:59 16.01.2020

Цены на жилье в России вырастут на 10-15%

Цены на недвижимость могут вырасти в этом году, на вторичное жилье - на 6%, на первичное - на 10%. А в новостройках, где жилплощадь раскупается особенно хорошо, - на 15%.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Повышение цен будет связано с переходом на эскроу-счета, снижением объемов предложения и ставок по ипотеке.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Об этом пишет газета "Известия". А за прошедший год "первичка" подорожала в целом по стране на 30%, достигнув 68 тысяч рублей за квадратный метр, а "вторичка" - на 5% - до 45 тысяч рублей. Что связано также с переходом отрасли на проектное финансирование и ростом НДС до 20%.

Ожидается, что к концу этого года примерно половину строящегося жилья будут продавать через эскроу-счета. А это в свою очередь может стать причиной снижения объемов возведения жилья, что тоже может отразиться на ценах.

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