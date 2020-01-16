Цены на жилье в России вырастут на 10-15%

Цены на недвижимость могут вырасти в этом году, на вторичное жилье - на 6%, на первичное - на 10%. А в новостройках, где жилплощадь раскупается особенно хорошо, - на 15%.

Повышение цен будет связано с переходом на эскроу-счета, снижением объемов предложения и ставок по ипотеке.

Об этом пишет газета "Известия". А за прошедший год "первичка" подорожала в целом по стране на 30%, достигнув 68 тысяч рублей за квадратный метр, а "вторичка" - на 5% - до 45 тысяч рублей. Что связано также с переходом отрасли на проектное финансирование и ростом НДС до 20%.

Ожидается, что к концу этого года примерно половину строящегося жилья будут продавать через эскроу-счета. А это в свою очередь может стать причиной снижения объемов возведения жилья, что тоже может отразиться на ценах.