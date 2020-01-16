Новости

В Москве поддерживаются все важнейшие тренды развития здравоохранения 19:35
Рада постановила вернуть делегацию Украины в ПАСЕ 19:18
Зась ознакомился с работой Объединенного штаба ОДКБ 19:18
Amazon отказался от сериала по "Темной башне" Стивена Кинга 19:11
В Минске подведены итоги заседание ТКГ по ситуации на востоке Украины 18:48
Toyota вложит 400 млн долларов в летающие электротакси 18:40
Чехия выдаст вид на жительство студентке из РФ, номинированной на "Оскар" 18:34
Ирак не давал разрешение США на возобновление операций 18:13
Путин оценил отношения с Японией 18:12
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово 18:09
В Крыму Росгвардия взяла под охрану бригады скорой помощи 18:08
На Кубани женщине грозит 20 лет за крупную аферу с убийством 18:06
Прототип складного укороченного автомата Калашникова показали на видео 17:40
В Индии испекли рекордный торт длиной в шесть километров 17:39
Михаил Мишустин проведет встречу с Дмитрием Медведевым 17:34
Рада приняла закон, урезающий преподавание на русском языке 17:30
Эксперты выяснили, кто в России чаще всего берет кредиты 17:29
Новороссиец решил продать кошку-"целительницу" за 20 млн рублей 17:28
В одном из детсадов Батайска воспитанникам заклеивали рты скотчем 17:24
В Москве обокрали квартиру командира космического корабля 17:07
Видео: Уилл Смит стал "Ведьмаком" вместо Генри Кавилла 16:58
Матвиенко: Руководство Совфеда 21 января утвердит план реализации Послания президента 16:55
Росавиация начала расследование экстренной посадки самолета в Домодедово 16:51
Зеленский понизил призывной возраст до 18 лет 16:51
Тексты Хараппской цивилизации признали логографическим кодом 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 18:34
Рубрика: Культура

Чехия выдаст вид на жительство студентке из РФ, номинированной на "Оскар"

Текст: Сусанна Альперина

Чехия в особом порядке выдаст разрешение на постоянное пребывание (trvalý pobyt) в стране россиянке Дарье Кащеевой, чей короткометражный мультфильм "Дочь" несколько дней назад получил номинацию на премию "Оскар", а до этого выиграл премию американской киноакадемии Student Academy Awards, называемую "студенческим "Оскаром". Об этом сообщает vinegret.cz.

Фото: youtube.com/Oscars
Шесть "Паразитов" и ни одной "Дылды": объявлены номинанты "Оскара"

"Процесс уже идет. У нас есть договоренность на этот счет с министерством внутренних дел. Госпожа Кащеева еще должна будет донести некоторые документы. К слову, одну бумагу я как раз принес ей на подпись", - сказал министр культуры Чехии Любомир Заоралек Заоралек.

По словам студентки, которая с 2015 года осваивает профессию художника-мультипликатора в пражской Академии искусств FAMU, она и дальше намерена жить в Чехии.

"Мне очень приятно, что я могу представлять Чешскую Республику и нашу кафедру. С самого первого курса нам предоставили свободу: мы можем экспериментировать, пробовать любые идеи, даже самые безумные. Я благодарна, что могу творить в такой атмосфере", - призналась Кащеева.

Культура Кино и ТВ Анимация В мире Европа Чехия Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин оценил отношения с Японией
В Коми за взятку задержали министра МВД
Новый посол США в РФ прибыл в Москву
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово