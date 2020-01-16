Чехия выдаст вид на жительство студентке из РФ, номинированной на "Оскар"

Чехия в особом порядке выдаст разрешение на постоянное пребывание (trvalý pobyt) в стране россиянке Дарье Кащеевой, чей короткометражный мультфильм "Дочь" несколько дней назад получил номинацию на премию "Оскар", а до этого выиграл премию американской киноакадемии Student Academy Awards, называемую "студенческим "Оскаром". Об этом сообщает vinegret.cz.

"Процесс уже идет. У нас есть договоренность на этот счет с министерством внутренних дел. Госпожа Кащеева еще должна будет донести некоторые документы. К слову, одну бумагу я как раз принес ей на подпись", - сказал министр культуры Чехии Любомир Заоралек Заоралек.

По словам студентки, которая с 2015 года осваивает профессию художника-мультипликатора в пражской Академии искусств FAMU, она и дальше намерена жить в Чехии.

"Мне очень приятно, что я могу представлять Чешскую Республику и нашу кафедру. С самого первого курса нам предоставили свободу: мы можем экспериментировать, пробовать любые идеи, даже самые безумные. Я благодарна, что могу творить в такой атмосфере", - призналась Кащеева.