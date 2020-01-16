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16.01.2020 19:23
Рубрика: Экономика

Готов держаться курса

Что будет с рублем после отставки кабмина
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8062)
Реакция рынков на отставку правительства в моменте стала предсказуемо негативной на фоне роста неопределенности, но в итоге изменения показателей оказались минимальными. Курс доллара поднимался почти до 61,8 рубля, но быстро вернулся к 61,6 рубля, ровно та же динамика наблюдалась и с индексом МосБиржи.

Пока не будет известен состав нового правительства, инвесторы скорее будут склоняться к осторожности, считает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. Но сейчас можно сделать вывод, что отставка правительства точно не стала шоком для финансовых рынков, добавляет он.

63,5 рубля за доллар - граница, до которой может снизиться курс российской валюты в ближайшие недели при неблагоприятном сценарии

Дело в том, что новые назначения не меняют макрокартину российской экономики, основные стержни которой были анонсированы президентом во время Послания, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Фото: Ассоциация инновационного и венчурного финансирования проектов
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Российским активам удается сохранять стабильность, смена премьер-министра и отставка правительства не превратится в значительный фактор влияния на динамику российского рынка и в дальнейшем, указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его словам, курс рубля в ближайшей перспективе продолжит формироваться главным образом под воздействием сохранения иностранного спроса на российские активы с одной стороны и давления от увеличенных объемов покупок валюты на рынке Банком России - с другой. По прогнозу Покатовича, во второй половине января и начале февраля можно ожидать движения курса в диапазоне 61-63,5 рубля за доллар.

В целом прошедшее накануне подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем и финальное понимание подробностей может подтолкнуть высокодоходные активы (к ним относится и рубль) к росту. Однако прочной базой для продолжения рыночной эйфории подписание считать нельзя, скептичен Покатович.

Так, Китай согласился на закупку товаров из США в объемах 200 миллиардов долларов в перспективе ближайших двух лет. Но негативным моментом является "навязанный" Китаю формат данных закупок - Штаты продолжают взаимодействие с Китаем с позиции силы и отказываются от снятия действующих торговых ограничений (несмотря на отказ от их усиления), говорит Покатович.

Динамика рубля будет зависеть от спроса на российские активы

Такой формат отношений позволяет полагать, что у Китая все еще нет оснований для того, чтобы соблюдать свои обязательства по соглашению в полном объеме - риски срыва договоренностей сохраняются, допускает аналитик. Не внушает оптимизма и сам "фазовый" формат торгового сближения - подписание второй фазы сделки может быть растянуто на неопределенное количество времени, и все это время рынки будут в состоянии неопределенности, говорит Покатович.

Для сохранения курса доллара ниже 62 рублей необходимо сохранение позитивных внешних условий и притока нерезидентского капитала даже в больших масштабах, чем в прошлом году, говорит Кадулин. Поэтому рубль может оставаться на текущих уровнях в I квартале на фоне внешнего позитива, но далее можно ожидать укрепления курса российской валюты, допускает аналитик.

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