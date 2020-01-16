Что порушило "пятилетку дружбы" между Чехией и Китаем

Рядовой обыватель воздал должное щедрости китайских предпринимателей, которые четыре года назад спасли от казавшегося неминуемым краха футбольный клуб "Славия", став его главными акционерами. После чего команда с более чем столетней историей опять вернулась на верхние строчки турнирных таблиц.
Китайские туристы заполонили Прагу и Карловы Вары, основной маршрут столичного зоопарка с некоторых пор начинался с павильона китайских панд, а в сфере культуры планировалось реализовать целый ряд совместных масштабных проектов под патронажем первых лиц.
Когда председатель Си Цзиньпин отправился с визитом в США, то единственную остановку на своем длинном маршруте он сделал именно в Праге. И президент Чехии Милош Земан в последние годы тоже охотно навещал КНР, каждый раз, впрочем, подчеркивая, что его интерес к Востоку носит чисто прагматический характер и что именно китайские деньги выведут чешскую экономику на новые высоты.
Но, похоже, "пятилетке дружбы" может наступить конец. Сегодня в газетах иные заголовки, в них чаще мелькают слова "ледниковый период", "развод", "разочарование".
Все началось с того, что новый мэр Праги Зденек Гржиб (он представляет "пиратскую партию") критически оценил заключенный ранее договор о сотрудничестве между чешской столицей и Пекином, призвав удалить из него пункт, согласно которому чехи признают политику единого Китая. Это сразу вызвало острую реакцию со стороны официальных представителей КНР, которые не ограничились риторикой, а отменили гастроли нескольких музыкальных коллективов из Чешской Республики, в том числе знаменитого Пражского филармонического оркестра.
Новый стимул конфликту был придан 7 октября, когда городской совет Праги расторгнул договор о сотрудничестве между двумя столицами. Тогда глава государства М. Земан предупредил, что это может привести к резкому сокращению китайских инвестиций в чешскую экономику и даже отказу от прежних договоренностей, например, прекращению финансирования футбольного клуба "Славия".
Но, кажется, это лишь раззадорило оппозицию: на днях пражский мэр и староста тайваньского Тайбэя явно в пику Пекину подписали свое побратимское соглашение, то есть, по сути, сожгли мосты, которые могли привести к компромиссу.
Пикантность ситуации придает то обстоятельство, что именно староста Тайбэя как раз не является сторонником независимости острова, он неоднократно называл Тайвань и материковый Китай одной семьей.
Ответный удар с Востока последовал незамедлительно: теперь Шанхай объявил о приостановке всех официальных контактов с Прагой. А ведь именно этот город является финансовой столицей КНР, от местных банкиров прямо зависит будущее многих заявленных в Европе инвестпроектов.
Бывший министр промышленности и торговли Ян Младек в интервью корреспонденту "РГ" подтвердил, что КНР второй после Германии импортер Чехии. Что же касается инвестиций, то здесь впереди как раз Тайвань. И материковые китайцы вовсе не были благотворителями для чехов, а решали прежде всего задачи, связанные с развитием и продвижением своего бизнеса.
Другой эксперт, видный экономист и политолог, профессор Оскар Крейчи, комментируя действия оппозиции (в лице столичного мэра), заметил, что они продиктованы всего лишь личными или партийными интересами, но никак не интересами государства.
Окончательно ситуацию запутал сам президент, который в интервью местному сетевому телеканалу неожиданно заявил, что решил отказаться от планируемого весной визита в Пекин и участия в саммите стран Центральной и Восточной Европы и КНР в формате 17 + 1. В свойственной ему манере Милош Земан пояснил: "Я уже пять раз за последние годы побывал в Китае и теперь намерен направить вместо себя первого вице-премьера правительства Яна Гамачека". А затем, выждав паузу, расставил точки над "i". "Не думаю, что китайская сторона выполнила то, что обещала. Говорю об инвестициях. И то, что туда поедет высокий политик, но не глава государства, является неким сигналом".
Теперь все ждут, как на этот сигнал отреагируют в Поднебесной. Следующий ход за Пекином.