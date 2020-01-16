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16.01.2020 21:42
Рубрика: В мире

От любви до ненависти...

Что порушило "пятилетку дружбы" между Чехией и Китаем
Текст: Владимир Снегирев (Прага)
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8062)
Если прежде Китай возникал в заголовках чешских СМИ, то обычно это было связано с очередными инвестициями Поднебесной в местный бизнес или, проще говоря, покупками здешних активов. Например, таких как знаменитый пивоваренный завод, авиакомпания, офисный центр, гигант тяжелого машиностроения, стадион.
В честь визита Милоша Земана в Китай в октябре 2014 года около Дома народных собраний в Пекине прошла специальная церемония приветствия. Фото: EPA В честь визита Милоша Земана в Китай в октябре 2014 года около Дома народных собраний в Пекине прошла специальная церемония приветствия. Фото: EPA
В честь визита Милоша Земана в Китай в октябре 2014 года около Дома народных собраний в Пекине прошла специальная церемония приветствия. Фото: EPA

Рядовой обыватель воздал должное щедрости китайских предпринимателей, которые четыре года назад спасли от казавшегося неминуемым краха футбольный клуб "Славия", став его главными акционерами. После чего команда с более чем столетней историей опять вернулась на верхние строчки турнирных таблиц.

Китайские туристы заполонили Прагу и Карловы Вары, основной маршрут столичного зоопарка с некоторых пор начинался с павильона китайских панд, а в сфере культуры планировалось реализовать целый ряд совместных масштабных проектов под патронажем первых лиц.

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Когда председатель Си Цзиньпин отправился с визитом в США, то единственную остановку на своем длинном маршруте он сделал именно в Праге. И президент Чехии Милош Земан в последние годы тоже охотно навещал КНР, каждый раз, впрочем, подчеркивая, что его интерес к Востоку носит чисто прагматический характер и что именно китайские деньги выведут чешскую экономику на новые высоты.

Но, похоже, "пятилетке дружбы" может наступить конец. Сегодня в газетах иные заголовки, в них чаще мелькают слова "ледниковый период", "развод", "разочарование".

Все началось с того, что новый мэр Праги Зденек Гржиб (он представляет "пиратскую партию") критически оценил заключенный ранее договор о сотрудничестве между чешской столицей и Пекином, призвав удалить из него пункт, согласно которому чехи признают политику единого Китая. Это сразу вызвало острую реакцию со стороны официальных представителей КНР, которые не ограничились риторикой, а отменили гастроли нескольких музыкальных коллективов из Чешской Республики, в том числе знаменитого Пражского филармонического оркестра.

Новый стимул конфликту был придан 7 октября, когда городской совет Праги расторгнул договор о сотрудничестве между двумя столицами. Тогда глава государства М. Земан предупредил, что это может привести к резкому сокращению китайских инвестиций в чешскую экономику и даже отказу от прежних договоренностей, например, прекращению финансирования футбольного клуба "Славия".

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
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Но, кажется, это лишь раззадорило оппозицию: на днях пражский мэр и староста тайваньского Тайбэя явно в пику Пекину подписали свое побратимское соглашение, то есть, по сути, сожгли мосты, которые могли привести к компромиссу.

Пикантность ситуации придает то обстоятельство, что именно староста Тайбэя как раз не является сторонником независимости острова, он неоднократно называл Тайвань и материковый Китай одной семьей.

Ответный удар с Востока последовал незамедлительно: теперь Шанхай объявил о приостановке всех официальных контактов с Прагой. А ведь именно этот город является финансовой столицей КНР, от местных банкиров прямо зависит будущее многих заявленных в Европе инвестпроектов.

Бывший министр промышленности и торговли Ян Младек в интервью корреспонденту "РГ" подтвердил, что КНР второй после Германии импортер Чехии. Что же касается инвестиций, то здесь впереди как раз Тайвань. И материковые китайцы вовсе не были благотворителями для чехов, а решали прежде всего задачи, связанные с развитием и продвижением своего бизнеса.

Другой эксперт, видный экономист и политолог, профессор Оскар Крейчи, комментируя действия оппозиции (в лице столичного мэра), заметил, что они продиктованы всего лишь личными или партийными интересами, но никак не интересами государства.

Основной маршрут пражского зоопарка с некоторых пор начинался с павильона китайских панд

Окончательно ситуацию запутал сам президент, который в интервью местному сетевому телеканалу неожиданно заявил, что решил отказаться от планируемого весной визита в Пекин и участия в саммите стран Центральной и Восточной Европы и КНР в формате 17 + 1. В свойственной ему манере Милош Земан пояснил: "Я уже пять раз за последние годы побывал в Китае и теперь намерен направить вместо себя первого вице-премьера правительства Яна Гамачека". А затем, выждав паузу, расставил точки над "i". "Не думаю, что китайская сторона выполнила то, что обещала. Говорю об инвестициях. И то, что туда поедет высокий политик, но не глава государства, является неким сигналом".

Теперь все ждут, как на этот сигнал отреагируют в Поднебесной. Следующий ход за Пекином.

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