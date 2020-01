Чудовища в небе: названы самые уродливые самолеты холодной войны

В США составили своеобразный антирейтинг самых уродливых самолетов холодной войны.

Портал We Are The Mighty опубликовал список из шести самых уродливых самолетов, когда-либо поднимавшихся в небо после Второй мировой войны.

"Исторически сложилось так, что самолеты были красивыми. Мало того, что эти изысканные чудеса техники доминировали в небе, они выглядели очень элегантно. Однако некоторым самолетам не так повезло", - иронизируют во вступлении авторы - "Мы говорим о самолетах, которые упали с уродливого дерева и врезались в каждую ветку по пути вниз".

При оценке эксперты исходили не только из эстетических соображений, но и учитывали боевые характеристики.

Итак, вот этот позорный список.

6. Avro Shackleton AEW.2

Фото: Nick Dowling / wikimedia.org

Четырёхмоторный поршневой патрульный противолодочный самолёт ВВС Великобритании.

По мнению журналистов: "это медленный неуклюжий самолет с большим пузырем под носом, который делает его похожим на лягушку-быка. Его планировали заменить версией морского патрульного самолета Nimrod, но это не сработало. В конце концов, британцы избавились от этого отвратительного самолета в пользу Boeing E-3".

5. De Haviland Vampire

Фото: Tony Hisgett / wikimedia.org

Британский реактивный истребитель. Он, считают авторы, должен стать уроком для дизайнеров: "То, что хорошо с эстетической точки зрения для поршневой машины, не подходит реактивным самолетам. Компоновка, которая работала на самолетах с двумя турбовинтовыми двигателями, просто не имеет смысла для одного реактивного двигателя. Этот "вампир", наверное, должен соответствовать своему имени и держаться подальше от дневного света".

4. English Electric Lightning

Фото: Arpingstone / wikimedia.org

Британский истребитель-перехватчик. В вину дизайнерам ставится то, что они расположили его двигатели, поставив один на другой.

"Это чудовище впервые полетело в 1954 году, и Королевский воздушный флот держал его до 1988 года". Единственное его достоинство - скорость.

3. McDonnell-Douglas F-4 Phantom II

Фото: USAF / wikimedia.org

Двухместный, дальнего радиуса действия истребитель-перехватчик, истребитель-бомбардировщик ВВС США.

Эксперты не умаляют его боевых характеристик, но прозвище "Double Ugly" ("Вдвойне урод") считают весьма уместным.

2. Saab 21

Фото: Towpilot / wikimedia.org

Шведский одноместный ударный истребитель.

"Этот самолет не мог решить, будет ли он поршневым или реактивным", - высмеивают его авторы, - "Впервые он полетел в 1943 году, а его карьера закончилась в 1954 году. Самолет служил в Швеции, но так и не пошел на экспорт. Если вы даже не можете определиться с двигательной установкой, какие у вас есть шансы, что самолет будет выглядеть презентабельно"?

При этом они отмечают, что у Saab 21 был потенциал, который растратили впустую.

1.Vought F7U Cutlass ("Абордажная сабля")

Фото: U.S. Navy / wikimedia.org

Палубный истребитель ВМС США.

Внешний вид являлся наименьшей из его проблем. На нем было очень тяжело летать. Четверть всех истребителей потерпели крушение. В итоге от первого полета до выхода на пенсию он не продержался и восьми лет.

И самое ужасное в том, что на этой "летучей мерзости" за ее недолгую карьеру погибло 25 пилотов.