В 2020 году расходы бюджета страны вырастут из-за, в том числе, переписи населения и жилищного фонда. Фото: НБ КР

Последние пять лет республика вступает в следующий год с новым бюджетом. Парламент, как это было раньше, не затягивает с его рассмотрением. Вот и на этот раз в конце ноября депутаты в третьем чтении одобрили законопроект "О республиканском бюджете - 2020 и прогнозе на 2021-2022 годы", а также утвердили отчеты об исполнении главных финансовых документов страны за последние два года.

Прогноз оптимистичный

Экономическая ситуация в КР во втором полугодии 2019-го дала правительству повод для оптимизма. И причиной тому стали данные Нацстаткома. Так по итогам года, рост ВВП Киргизии перевалил за шесть процентов. Такого результата экономика республики не знала последние несколько лет. Во многом успех стал возможен благодаря производству золота на месторождении Кумтор. Без учета работы одноименного предприятия рост ВВП равняется трем процентам, что также неплохо.

С учетом этих тенденций министерство экономики составило макроэкономический прогноз на следующий год, который и стал базисом для минфина при подготовке главного финансового документа. В процессе обсуждения законопроекта было много возражений, критики, рекомендаций, предложений как со стороны депутатов, так и от общественности. Однако в итоге правительство в процессе рассмотрения законопроекта в парламенте смогло отстоять основные макроэкономические показатели.

Итак, на 2020 год номинальный ВВП утвержден в объеме 667,1 миллиарда сомов - пять процентов роста. Инфляция при этом снизится - 3,7 процента против 4,2 в 2019-м.

Структура поступлений в госказну выглядит следующим образом: налоговые сборы - 78,8 процента, неналоговые платежи - 15,9, гранты и международная помощь - 5,3.

Доходы республиканского бюджета определены в размере 163,7 миллиарда сомов, а расходы - 173,7 миллиарда. Последних, кстати, больше, чем в 2019-м, почти на 12 миллиардов.

Что касается дефицита в 10 миллиардов сомов, то правительство он не пугает, так как это всего лишь полтора процента ВВП. Тремя годами ранее этот показатель был гораздо внушительнее и превышал пять процентов, за что исполнительную власть нещадно критиковали и депутаты, и общественность.

Забывают об экономии

Несмотря на призывы экспертов сократить расходы и обещания правительства услышать их, жить по средствам пока не получается. Как показывает практика, только дело доходит до распределения бюджетного пирога, все заинтересованные стороны тут же забывают об экономии и призывах отказаться от внешних заимствований, которыми кабмин и закрывает "дыру" в бюджете. Регионы, министерства и ведомства, НКО, парламентарии включаются в борьбу за распределение денежных средств из госказны.

На этот раз особенно активны были представители общественных организаций, работающих в области здравоохранения. Они открыто выражали недовольство тем, что правительство выделяет на нужды здравоохранения 4,7 миллиарда сомов, увеличив расходы всего на 511 миллионов. В целом на социальную сферу предусмотрено 57,6 миллиарда или 8,6 процента ВВП.

Как объяснили в минфине, рост расходов, в том числе, связан с проведением переписи населения и жилищного фонда, введением в действие Центра координации гарантированной государством юридической помощи и содержанием департамента пробации при министерстве юстиции.

В этом году правительство также намерено увеличить фонд заработной платы работников бюджетных организаций на 10,7 миллиарда сомов - в основном это коснется учителей и сотрудников правоохранительных органов. Также в бюджете предусмотрены расходы в размере свыше 1,2 миллиарда на предстоящие парламентские выборы.

Долги нужно возвращать

Отдельно стоит остановиться на долговых обязательствах страны. Как рассказала начальник управления бюджетной политики минфина Таалайгуль Омурова, на покрытие дефицита бюджета правительство запланировало получить свыше 6,8 миллиарда из внешних источников, остальное - из внутренних. В 2018 году дефицит бюджета к ВВП составил всего 1,2 процента, что ниже показателя 2019-го, но "дыру" в казне правительство в основном закрывало кредитными и грантовыми средствами. Поэтому намерение властей постепенно уходить от практики оплачивать свои расходы внешними займами, тем самым еще более напрягая бюджет, - это, как полагают эксперты, шаг вперед.

- Государство привыкает жить по средствам, за счет эффективного использования внутренних резервов, - сказал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

На самом деле многие независимые эксперты считают, что давно пора самим зарабатывать и меньше увлекаться внешними заимствованиями. Ведь на сегодня госдолг Киргизии достиг 4,5 миллиарда долларов, из которых около 85 процентов составляют кредиты иностранных государств, международных фондов и мировых банков.

Как призналась Таалайгуль Омурова, этому вопросу нужно уделить более пристальное внимание, хотя он уже несколько лет не снимается с повестки дня. Начиная с 2020 года, бремя выплаты процентов и основных сумм взятых десять-пятнадцать лет назад кредитов будет все сильнее давить на бюджет.

На обслуживание государственного долга в 2020-м планируют потратить 28 миллиардов 819 миллионов сомов, из которых 16 миллиардов 163 миллиона пойдет на погашение внешней задолженности, 12 миллиардов 655 миллионов - внутренней.

Через два года на выплаты по госдолгу потребуется уже 37 миллиардов.

При благоприятном развитии экономики и отсутствии внешних шоков поводов для беспокойства нет. По крайней мере в этом убеждает граждан, которые все чаще высказывают озабоченность закредитованностью республики, правительство. Однако, как известно, прогнозы имеют свойство не сбываться. Как показали общественные бюджетные слушания с участием ведущих специалистов Государственной налоговой службы (ГНС), таможни, министерств, риски неисполнения бюджета были, есть и будут.

Экономическая ситуация в стране, которая в 2019-м была относительно стабильной, может ухудшиться в случае усиления санкций против России и ее торговых партнеров. Еще один существенный фактор, который может сказаться на росте доходов в ближайшее время, - работа месторождения Кумтор. Сколько будет добыто и переработано золотой руды, сколько драгоценного металла удастся продать и по какой цене - эти факторы напрямую влияют на состояние киргизской экономики, которая была и остается зависимой от добычи золота на этом руднике. Вклад других отраслей и секторов в ВВП не так значителен, как вклад Кумтора.

Тем временем



К концу прошлого года международные эксперты пересмотрели свои прогнозы роста киргизской экономики в 2020 году в сторону снижения. Например, Европейский банк реконструкции и развития - от 4,3 процента на 3,7, а Евразийский банк развития - от 4 процентов на 3,4. И только Азиатский банк развития по-прежнему оптимистично настроен, предрекая рост ВВП в 4,4 процента.