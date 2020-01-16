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Джокер уничтожил Mortal Kombat в новом брутальном трейлере

Текст:   Богдан Бобров
16.01.2020,  
18:15
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

В ростере популярного файтинга Mortal Kombat 11 очередное пополнение: 28 января в раннем доступе будет представлен Джокер - один из самых известных злодеев DC.

По этому поводу студия NetherRealm опубликовала на YouTube его персональный трейлер (рейтинг 17+, присутствуют сцены насилия, хоть и нарисованные на компьютере).

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В видео раскрываются все специальные атаки криминального принца Готэма, а перед проведением фаталити он наглядно отвечает на давний вопрос, откуда у него такие шрамы.

Этот злобный клоун не имеет почти ничего общего с претендующим на стремящееся к бесконечности количество "Оскаров" Джокером Хоакина Феникса.

Полноценный релиз для всех пользователей намечен на 4 февраля 2020.

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Фото: Mobile Inform Group
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