Эксперты выяснили, кто в России чаще всего берет кредиты

Руководители высшего звена предприятия или учреждения и руководители структурных подразделений чаще всего становятся заемщиками.

Об этом говорится в новом исследовании в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного банка "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" (оператором исследования стал Аналитический центр НАФИ).

По данным экспертов, чаще всего кредитными продуктами пользуются работающие россияне (41%), реже всего - неработающие пенсионеры (17%). При этом и семейный статус играет свою роль. Активно берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми. Также займы имеют больше половины (51%) матерей-одиночек с двумя детьми и 45% матерей-одиночек с одним ребенком.

Семейные пары без детей обращаются за кредитами реже тех, у кого есть дети. А вот одинокие россияне вообще стараются обходиться без заемных денег.

После 55 лет кредитную активность начинает определять не семейный, а трудовой статус. Чем выше по карьерной лестнице находится человек, тем вероятнее, что он пользуется кредитными продуктами.

Треть россиян ежемесячно выплачивают по кредитам 10% семейного бюджета. Четверть заемщиков платят от 11 до 20%. Для 16% россиян, имеющих кредит, ежемесячные выплаты превышают треть ежемесячного семейного бюджета.