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16.01.2020 15:39
Рубрика: Общество

Елена Воробей сломала руку на концерте в Подмосковье

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Елена Воробей сломала руку на концерте в подмосковном Ногинске. Несмотря на перелом, артистка продолжила выступление, написала она на своей страничке в Instagram.

Фото: instagram.com/ melissabenoist
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Артистка поскользнулась во время выступления. Это и привело к травме. По его собственным словам, скорая приехала очень быстро. Причем медики ждали, пока Воробей завершит концерт. После перелома артистка продержалась на сцене еще около 40 минут. Она рассчитывала продолжить выступление, но давление сильно упало - до 80 на 55.

Воробей также поблагодарила зрителей за любовь и поддержку, а также написала, что это было не первое в ее жизни выступление с переломом.

Общество Ежедневник Светская хроника

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