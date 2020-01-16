Эрдоган: Турция отправляет войска в Ливию

Новости

Фото: певец Влад Топалов перенес вторую с начала года операцию 15:19
Почти 6 тыс. пострадавших от паводка в Иркутской области приобрели жилье 15:18
Сеул потратит на развитие науки и технологий более 21 миллиарда долларов 15:18
В Москве повторился температурный рекорд почти вековой давности 15:13
СМИ: Боксеру Ковалеву грозит до четырех лет тюрьмы по новому иску в США 15:08
В Сети появился изначальный сценарий девятого эпизода "Звездных войн" 15:06
Матвиенко: Мишустин знает, что делать для роста экономики 15:05
Мишустин назвал майские указы Путина обязательными к исполнению 15:04
Kia начала продажи универсала и кроссовера Ceed на электричестве 15:02
Мишустин: Вопросы АПК и развития сел будут важнейшим приоритетом работы 14:58
В аэропорту Хельсинки появились туалеты для животных 14:58
В Уфе возбудили дело по факту взрыва газа в жилом доме 14:51
Россияне смогут оплатить покупку квартиры банковской картой 14:42
В Ленобласти завели дело о попытке похищения школьницы 14:33
У стрелявшего в суде Новокузнецка был конфликт с раненой женщиной 14:18
В Карелии побит температурный рекорд вековой давности 14:18
В Башкирии педиатра будут судить за смерть 16-летней пациентки 14:17
Лавров: Я всегда честно исполнял свои обязанности 14:16
Видеотрансляция: Госдума рассматривает кандидатуру премьер-министра 14:13
В Ульяновске таксист опустошил счет пассажира, забывшего телефон 14:13
В Госдуме ждут от Мишустина активного решения задач развития экономики 14:11
Телеканал СТС показал пилот сериала про регби 14:10
Могут ли оштрафовать за замерзшую "омывайку" 14:04
В Австрии горожане могут завести виртуальный огород 14:02
В Петербурге при домашних родах умер ребенок 13:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 14:32
Рубрика: В мире

Эрдоган: Турция отправляет войска в Ливию

Текст: Диана Ковалева
Анкара направляет в Ливию войска для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. Об этом во время выступления в президентском дворце заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Фото: Presidential Press Office/Handout via REUTERS Фото: Presidential Press Office/Handout via REUTERS
Фото: Presidential Press Office/Handout via REUTERS

"Турция направляет в Ливию военных, чтобы поддержать стабильность легитимного ливийского правительства. Осознавая, что безопасность Турции начинается за ее пределами, мы будем продолжать мобилизовать все наши политические, коммерческие, гуманитарные, дипломатические и военные возможности для обеспечения стабильности на юге", - заявил турецкий лидер.

Лавров: Ливия пока не стала "второй Сирией"

Ранее ПНС запросило военную поддержку у Анкары на фоне наступления на Триполи Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром. Вскоре турецкий парламент проголосовал за отправку военных в Ливию в рамках операции по оказанию "воздушной, наземной и морской" поддержки ПНС. На следующий день Эрдоган подписал соответствующий закон, а 5 января объявил об отправке войск в североафриканскую страну.

Напомним, что двоевластие в Ливии - с избранным народом парламентом на востоке и сформированным при поддержке ООН и ЕС ПНС на западе - царит с момента гибели прежнего ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Власти восточной части страны активно сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

В мире Ближний Восток Турция В мире Африка Ливия

Главное сегодня

Правительство России подало в отставку
В Госдуме оценили слова депутата ЕП об "искажении" Россией истории
Лавров: Я всегда честно исполнял свои обязанности
Дело о стрельбе в Новокузнецке передадут в центральный аппарат СК
В Москве повторился температурный рекорд почти вековой давности