Эрдоган: Турция отправляет войска в Ливию

Анкара направляет в Ливию войска для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. Об этом во время выступления в президентском дворце заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция направляет в Ливию военных, чтобы поддержать стабильность легитимного ливийского правительства. Осознавая, что безопасность Турции начинается за ее пределами, мы будем продолжать мобилизовать все наши политические, коммерческие, гуманитарные, дипломатические и военные возможности для обеспечения стабильности на юге", - заявил турецкий лидер.

Ранее ПНС запросило военную поддержку у Анкары на фоне наступления на Триполи Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром. Вскоре турецкий парламент проголосовал за отправку военных в Ливию в рамках операции по оказанию "воздушной, наземной и морской" поддержки ПНС. На следующий день Эрдоган подписал соответствующий закон, а 5 января объявил об отправке войск в североафриканскую страну.

Напомним, что двоевластие в Ливии - с избранным народом парламентом на востоке и сформированным при поддержке ООН и ЕС ПНС на западе - царит с момента гибели прежнего ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Власти восточной части страны активно сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.