ЕС пообещал не менять стоимость шенгенских виз для россиян

Страны-члены ЕС заинтересованы в увеличении туристического потока из России и не намерены повышать консульский сбор за оформление шенгенских виз, который в настоящее время составляет 35 евро. Об этом сообщил глава представительства Евросоюза в РФ посол Маркус Эдерер.

По словам дипломата, многократная шенгенская виза для россиян по-прежнему будет стоить 35 евро. Сообщения в СМИ о повышении сборов за оформление туристических виз в ЕС для иностранцев не касаются российских граждан.

Глава представительства ЕС обратил внимание на тот факт, что по количеству получаемых шенгенских виз россияне занимают первое место в мире и превосходят по этому показателю Индию и Китай.

"Евросоюз весьма заинтересован в том, чтобы поток туристов из России продолжал расти. В начале февраля вступит в силу новый визовый кодекс ЕС, который содержит дополнительные меры по упрощению визовых процедур. Это коснется и российских граждан", - уточнил Маркус Эдерер.