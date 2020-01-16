События года 2019

События года
Проект: События года 2019
Рубрика: Экономика

16.01.2020 12:41
Текст: Александр Саможнев

ЕС пообещал не менять стоимость шенгенских виз для россиян

Страны-члены ЕС заинтересованы в увеличении туристического потока из России и не намерены повышать консульский сбор за оформление шенгенских виз, который в настоящее время составляет 35 евро. Об этом сообщил глава представительства Евросоюза в РФ посол Маркус Эдерер.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам дипломата, многократная шенгенская виза для россиян по-прежнему будет стоить 35 евро. Сообщения в СМИ о повышении сборов за оформление туристических виз в ЕС для иностранцев не касаются российских граждан.

Фото: EPA
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Глава представительства ЕС обратил внимание на тот факт, что по количеству получаемых шенгенских виз россияне занимают первое место в мире и превосходят по этому показателю Индию и Китай.

"Евросоюз весьма заинтересован в том, чтобы поток туристов из России продолжал расти. В начале февраля вступит в силу новый визовый кодекс ЕС, который содержит дополнительные меры по упрощению визовых процедур. Это коснется и российских граждан", - уточнил Маркус Эдерер.

Специальный проект rg.ru
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