В ближайшее десятилетие практически девственно чистую Антарктиду ждет нашествие пришельцев - не из космоса, а с других материков. Они начнут захватывать новое пространство, транспортируясь на корпусах морских судов, а также просто на подошве обуви туристов, которых с каждым годом становится все больше, сообщается в исследовании, опубликованном в Global Change Biology.

Ученые из Британской антарктической службы (ВАS) уверены, что гости Антарктиды могут занести с собой на предметах одежды и обуви частички земли с других материков, а вместе с нею семена ползучих сорняков и бактерии. В грузах для жизнеобеспечения научно-исследовательских станций океан могут запросто переплыть различные виды насекомых, личинок, клещей и даже крысы.

Список инвазивных видов включает виды животных и растений, случайно занесенных человеком или распространившиеся по созданным человеком коридорам в новые для них регионы, где они успешно приживаются, начинают размножаться и захватывать новые территории.

Порой они негативно влияют на местную фауну и флору, отчего становятся вредителями и карантинными объектами. Достаточно вспомнить привнесенного в Европу колорадского жука или вредоносный сорняк борщевик. Нутрия и черная крыса также попали в Европу из Америки благодаря человеку.

Самыми активными для Антарктиды инвазивными видами признаны морские мидии - чилийская и голубая и крабы, которые прикрепляются к днищам судов. Всего ученые рассмотрели более сотни инвазивных видов животных и растений, 13 из которых наиболее вероятно распространятся при участии человека.