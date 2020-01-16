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15.01.2020 19:16
Рубрика: Спорт

На пьедестале старшеклассники

Российские фигуристы и биатлонисты солируют на юношеских Олимпийских играх
Текст: Илья Зубко (служба информации ОКР специально для "РГ", Лозанна)
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8061)
В швейцарской Лозанне продолжаются третьи по счету зимние юношеские Олимпийские игры. Российская команда по итогам пяти соревновательных дней вышла в лидеры неофициального медального зачета. Почти все награды наши спортсмены завоевали в двух видах спорта. Игры продлятся до 22 января.
Молодые российские биатлонисты показывают пример своим старшим товарищам - как надо побеждать. Фото: РИА Новости Молодые российские биатлонисты показывают пример своим старшим товарищам - как надо побеждать. Фото: РИА Новости
Молодые российские биатлонисты показывают пример своим старшим товарищам - как надо побеждать. Фото: РИА Новости

Юношеская Олимпиада - соревнование сравнительно новое и не для всех пока понятное. В нем участвуют спортсмены 14-18 лет, то есть, по сути, старшеклассники. Отличий от "взрослых" Олимпийских игр хватает, и касаются они не только возраста атлетов. Пусть масштаб поменьше, но 1872 спортсмена из 79 стран, которые борются за 81 комплект наград в 16 видах - вполне серьезные цифры.

Российские фигуристы завоевали восемь медалей на юношеской Олимпиаде

Пожалуй, главная фишка юношеских Игр - соревнования, где спортсмены из разных стран в произвольном порядке образуют одну команду. И борются они не за честь флага своей страны, как на классической Олимпиаде, а за себя и своих товарищей. Так, по замыслу МОК, можно воспитать в молодых людях идеалы всеобщей дружбы.

Таких мультинациональных стартов в Швейцарии будет 13. Например, в среду в этом формате соревновались фигуристы, которых разбросали по командам на специальной жеребьевке. Чуть позже аналогичным образом поделят керлингистов. А в новомодном хоккее 3х3, в который играют на трети классической площадки, команды изначально собирали только по этому принципу. И все девять хоккеистов и хоккеисток из России оказались в разных сборных. А в партнеры они получили ребят из экзотических для этого вида спорта Аргентины, Турции, Туркменистана и даже Катара.

Еще одна непривычная вещь - как швейцарцы решили проблему логистики. Впервые на соревнованиях такого уровня организаторы не предоставляют транспорта даже спортсменам, не говоря уже о персонале, волонтерах или журналистах. По крошечной Лозанне всем предложено кататься на двух ветках метро и автобусах. А на старт - большинство объектов расположены далеко за пределами города - участники и тренеры добираются на поездах, причем с пересадками.

Главная фишка юношеских Игр - соревнования, где спортсмены из разных стран в произвольном порядке образуют одну команду

Нравится это, конечно, не всем, хотя атмосфера очень демократичная. Когда еще увидишь, как чемпионы после церемонии награждения, которая проходит каждый вечер в центре Лозанны, с медалями на шеях прыгают в метро и дружно едут в олимпийскую деревню. Сама деревня, к слову, тоже необычная. Это одно большое, абсолютно круглое здание на территории местного университета. Даже столовой в нем нет - до нее минут 15 пешком. Зато построен дом в форме спирали, поэтому, если идти по пандусу, можно плавно добраться со второго этажа до последнего.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Вход на соревнования бесплатный, но на фигурное катание и хоккей билеты надо забронировать заранее на сайте. Главная категория зрителей - школьники, которым на время Игр даже устроили своеобразные каникулы. Вместо уроков они ходят на стадионы, чему, понятно, очень рады. И отчаянно болеют за абсолютно всех спортсменов.

Силу такой поддержки сполна ощутили наши фигуристы, срывавшие настоящие овации. Уровнем катания они заметно выделялись, что мгновенно оценила даже не слишком искушенная в этом виде спорта швейцарская публика. Да и судьи тоже - все четыре российские пары и четверо одиночников в итоге увозят из Лозанны медали. Общий "урожай" нашей команды в фигурном катании - два "золота", четыре "серебра" и две "бронзы".

Приятным откровением стали результаты биатлонистов. Если взрослая российская сборная победами радует далеко не всегда, то смена у нее подрастает солидная. Обе индивидуальные гонки выиграли наши ребята, а накануне добавили к ним "золото" и "серебро" в женском спринте и второе место в спринтерской гонке у юношей. Главной героиней стала Алена Мохова, в честь которой в Лозанне уже дважды играл российский гимн - после побед в индивидуалке и в спринте.

Спорт Олимпийские игры

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