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Фото: певец Влад Топалов перенес вторую с начала года операцию

Новости
    16.01.2020, 15:19
Текст:   Олег Усков

34-летний российский певец и актер Влад Топалов признался, что с начала текущего года перенес уже вторую операцию.

Шокирующее и взволновавшее поклонников популярного исполнителя откровение прозвучало в его Instagram. Сопровожденное довольно печальным фото.

"2 недели 2020 - 2 операции!!!! Явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и сожрать бумагу пришлось!!!!!!" - эмоционально пишет артист.

Фото: Carlo Allegri/ Getty Images
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Далее обращаясь к мифическому персонажу с новой эпистолой: "Дорогой Дедушка Мороз. Я всё понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты, как придешь в себя, проверь, пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было!!!! С Благодарностью в любом случае за свою семью, твой, Я!!!!" - говорится в ней.

При этом причины, по которым Владу пришлось вновь ложиться под нож, певец не обозначил.

Владислав Топалов родился 25 октября 1985 в Москве. С детства занимался музыкой, окончил музыкальную школу по классу скрипки. Первая известность - в составе детского ансамбля "Непоседы". Слава пришла с дуэтом с Сергеем Лазаревым Smash!!. С 2005 года работает сольно.

Появляется в камео в сериалах "Зайцев+1" и "Золотые", в сериалах "Клуб" и "Девушка-сплетница", "Деффчонки", "Петрович", в фильме "Неадекватные люди".

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