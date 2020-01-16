Новости

Главную елку России отправили на переработку 00:23
На Украине обсудят разблокировку интернет-ресурсов из России 16.01.2020
Путин включил Мишустина в состав Совбеза 16.01.2020
Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин 16.01.2020
Минобороны опровергло информацию об ударах по гражданским объектам в САР 16.01.2020
Три очка Дацюка принесли "Автомобилисту" победу над "Салаватом Юлаевым" 16.01.2020
Исследование - какие виды до неузнаваемости изменят фауну Антарктиды 16.01.2020
Спекулянты получили 10 процентов кодов доступа к билетам на Евро-2020 16.01.2020
Зариф: Иран готов передать тела погибших при крушении Boeing 16.01.2020
В Ираке обнаружены барельефы главных богов Ассирии 16.01.2020
Тайную камеру нашли под "Золотым домом" Нерона 16.01.2020
Свердловский омбудсмен примет участие в подготовке поправок в Конституцию 16.01.2020
Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing 16.01.2020
В Москве поддерживаются все важнейшие тренды развития здравоохранения 16.01.2020
Рада постановила вернуть делегацию Украины в ПАСЕ 16.01.2020
Зась ознакомился с работой Объединенного штаба ОДКБ 16.01.2020
Amazon отказался от сериала по "Темной башне" Стивена Кинга 16.01.2020
В Минске подведены итоги заседание ТКГ по ситуации на востоке Украины 16.01.2020
Toyota вложит 400 млн долларов в летающие электротакси 16.01.2020
Чехия выдаст вид на жительство студентке из РФ, номинированной на "Оскар" 16.01.2020
Ирак не давал разрешение США на возобновление операций 16.01.2020
Путин оценил отношения с Японией 16.01.2020
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово 16.01.2020
В Крыму Росгвардия взяла под охрану бригады скорой помощи 16.01.2020
На Кубани женщине грозит 20 лет за крупную аферу с убийством 16.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 23:32
Рубрика: Спорт

Медленный спринт

Биатлонисты снова остались без подиума на Кубке мира
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 8(8062)
Сборная России по биатлону не может выиграть медали в рамках Кубка мира уже 16 гонок подряд. В спринте на пятом этапе в немецком Рупольдинге лучший из наших, Александр Логинов, показал только 11-й результат. А победителем стал француз Мартен Фуркад.

Логинову не помогла даже идеальная стрельба: на трассе он показал лишь 27-ю скорость. "Здесь неудобная равнина, которую мне тяжело отрабатывать. На подъемах можно бороться, а на равнине... Жаль, что такой большой проигрыш", - сказал Александр в эфире "Матч ТВ". Отметим, что его отставание от Фуркада составило 44 секунды. Возможно Логинову помешали проблемы с локтем, хотя сам биатлонист заявил, что не обращает на них внимание.

Биатлонистки сборной России провалили спринт в Рупольдинге

Неплохой шанс побороться за медали упустил Матвей Елисеев. До второго рубежа россиянин шел вровень с лидерами. Однако в этот вечер рассчитывать на подиум можно было лишь с нулем в графе промахов. Елисеев с задачей не справился, отставив незакрытой последнюю мишень. Плюс Матвей сильно сдал на финишном круге и довольствовался лишь 17-м местом, уступив Фуркаду 51 секунду.

Увы, остальные четыре наших биатлониста, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Никита Поршнев, выступили значительно хуже, заняв места с 53-го по 70-е.

Тем временем тренерский штаб российской сборной определился с составом на женскую эстафету, которая пройдет в пятницу. В квартет попали Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин включил Мишустина в состав Совбеза
Клубы РФПЛ поддержали расширение премьер-лиги до 18 клубов
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово
Новый посол США в РФ прибыл в Москву