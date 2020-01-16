Сборная России по биатлону не может выиграть медали в рамках Кубка мира уже 16 гонок подряд. В спринте на пятом этапе в немецком Рупольдинге лучший из наших, Александр Логинов, показал только 11-й результат. А победителем стал француз Мартен Фуркад.

Логинову не помогла даже идеальная стрельба: на трассе он показал лишь 27-ю скорость. "Здесь неудобная равнина, которую мне тяжело отрабатывать. На подъемах можно бороться, а на равнине... Жаль, что такой большой проигрыш", - сказал Александр в эфире "Матч ТВ". Отметим, что его отставание от Фуркада составило 44 секунды. Возможно Логинову помешали проблемы с локтем, хотя сам биатлонист заявил, что не обращает на них внимание.

Неплохой шанс побороться за медали упустил Матвей Елисеев. До второго рубежа россиянин шел вровень с лидерами. Однако в этот вечер рассчитывать на подиум можно было лишь с нулем в графе промахов. Елисеев с задачей не справился, отставив незакрытой последнюю мишень. Плюс Матвей сильно сдал на финишном круге и довольствовался лишь 17-м местом, уступив Фуркаду 51 секунду.

Увы, остальные четыре наших биатлониста, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Никита Поршнев, выступили значительно хуже, заняв места с 53-го по 70-е.

Тем временем тренерский штаб российской сборной определился с составом на женскую эстафету, которая пройдет в пятницу. В квартет попали Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова.