Футболист "Динамо" Игбун опроверг информацию о своей госпитализации

Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Сильвестр Игбун опроверг то, что его госпитализировали в российской столице.

Ранее появилась информация о том, что 29-летний нигериец из-за проблем с почками был доставлен в одну из московских больниц.

"Динамо" в своем официальном микроблоге в Twitter выложило видеозапись, на которой полузащитник опровергает данную новость. "Сильвестр Игбун удивлен мешаниной нелепых слухов вокруг него и передает всем привет", - говорится в сообщении.

"Мы в Анталье на тренировочном сборе. Только что потренировались. Я очень устал и сейчас отдыхаю. Я в порядке, физически чувствую себя хорошо", - заявил Игбун.

"Динамо" также опубликовало фоторепортаж с тренировки команды в четверг. На ней среди прочих запечатлен Игбун.