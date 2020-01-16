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16.01.2020 16:14
Рубрика: Спорт

Футболист "Динамо" Игбун опроверг информацию о своей госпитализации

Текст: Максим Домчев

Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Сильвестр Игбун опроверг то, что его госпитализировали в российской столице.

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Ранее появилась информация о том, что 29-летний нигериец из-за проблем с почками был доставлен в одну из московских больниц.

"Динамо" в своем официальном микроблоге в Twitter выложило видеозапись, на которой полузащитник опровергает данную новость. "Сильвестр Игбун удивлен мешаниной нелепых слухов вокруг него и передает всем привет", - говорится в сообщении.

"Мы в Анталье на тренировочном сборе. Только что потренировались. Я очень устал и сейчас отдыхаю. Я в порядке, физически чувствую себя хорошо", - заявил Игбун.

"Динамо" также опубликовало фоторепортаж с тренировки команды в четверг. На ней среди прочих запечатлен Игбун.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва)

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