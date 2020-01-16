Футболист "Динамо" Игбун опроверг информацию о своей госпитализации

Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Сильвестр Игбун опроверг то, что его госпитализировали в российской столице.
Ранее появилась информация о том, что 29-летний нигериец из-за проблем с почками был доставлен в одну из московских больниц.
"Динамо" в своем официальном микроблоге в Twitter выложило видеозапись, на которой полузащитник опровергает данную новость. "Сильвестр Игбун удивлен мешаниной нелепых слухов вокруг него и передает всем привет", - говорится в сообщении.
"Мы в Анталье на тренировочном сборе. Только что потренировались. Я очень устал и сейчас отдыхаю. Я в порядке, физически чувствую себя хорошо", - заявил Игбун.
"Динамо" также опубликовало фоторепортаж с тренировки команды в четверг. На ней среди прочих запечатлен Игбун.
Сильвестр "Слай" Игбун удивлён мешаниной нелепых слухов вокруг него и передаёт всем привет с #ВТБтренировочныйсбор pic.twitter.com/fKkj2kMeGS— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 16, 2020