Гениальный пас Ковальчука не спас "Монреаль"

Российский нападающий "Монреаля" Илья Ковальчук набрал пятое очко за новый клуб, однако это не спасло его от поражения в матче с "Чикаго" - 1:4.

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Монреаль" принимал "Чикаго". Обе команды пока находятся за пределами зоны плей-офф, но пока еще не расстались с надеждами побороться за Кубок Стэнли.

В первом периоде "Канадиенс" пропустили две шайбы в свои ворота. Открыл счет в матче Зак Смит, наказавший хозяев за ошибку при игре в большинстве. Все тот же Смит сделал счет 2:0.

В начале второго периода усилиями Ильи Ковальчука "Монреаль" вернулся в игру. Россиянин прокатился за воротами соперника и выдал гениальный "слепой" пас на Филлипа Дано, который распечатал ворота "Чикаго".

Для россиянина это пятое очко в шести матчах за новый клуб. Впрочем, на этом подвиги "Монреаля" и закончились. Алекс Дебринкат и Дрэйк Гаггула установили окончательный счет в матче - 4:1.

В другом матче дня "Филадельфия" смогла нанести поражение "Сент-Луису" - 4:3. Автором победной шайбы стал Якуб Ворачек, которому ассистировал российский защитник Иван Проворов.