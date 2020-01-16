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16.01.2020 13:50
Рубрика: Власть

Глава АЮР: Конкретизация статей УК о преступных сообществах поможет бизнесу

Текст: Владислав Куликов
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заявил "РГ", что правоохранители уже сегодня должны скорректировать свою практику с учетом прозвучавших слов главы государства.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Напомним, в ходе Послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин попросил законодателей поддержать поправки в УК, которые, по его словам, убирают размытые нормы уголовного законодательства в части так называемых экономических составов.

Фото: iStock
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"Так, предприниматели неоднократно обращали внимание на 210-ю статью УК, по которой любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество, а значит, практически все сотрудники подпадали под статью. Устанавливались при этом более строгие меры пресечения и наказания. Правоохранительные органы впредь будут обязаны доказать, что организация, компания изначально умышленно создавалась под незаконные цели", - сказал Владимир Путин.

Инициатива уже внесена в Госдуму, сейчас профильный комитет собирает отзывы.

"В том, что за словами главы государства стоит серьезный настрой, нет никаких сомнений, - подчеркивает Владимир Груздев. - Преступное сообщество отличается более сложной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Изначально предполагалась, что соответствующая статья поможет бороться с организованной преступностью, усилит санкции для лидеров криминальной среды. Между тем правоохранители зачастую стали выбирать формальный и более легкий путь: обвинять в создании преступных группировок бизнесменов".

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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По его словам, сам по себе факт, что должностное лицо некой организации мог совершить или даже совершил экономическое преступление, не говорит о том, что вся компания является организованной преступной группировкой.

"Обвинять предпринимателя в создании преступного сообщества можно лишь в том случае, если будет доказано, что фирма изначально создавалась для преступной деятельности и была лишь ширмой, - говорит Владимир Груздев. - Даже если сегодня правоохранители сохранят в материалах, готовящихся для суда или уже рассматриваемых в суде, прежние подходы, они уже не будут поддержаны судом. Поэтому уже сейчас правоохранительные органы должны извлечь правильные выводы. В целом инициатива главы государства направлена на дальнейшее формирование условий для создания благоприятного делового климата в стране и сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности".

Власть Право Уголовное право Послание президента Федеральному Собранию 2020 года Уголовное законодательство Законопроекты и комментарии

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