Как пояснил представитель главы государства в нижней палате Гарри Минх, внесение документа приурочено к предстоящему празднованию 75-летия Победы. "Он логическим образом дополняет тот набор решений, которые принимались, начиная еще со времен Советского Союза, были продолжены в современной России и были посвящены учреждению звания "Город-герой" и "Город воинской славы", - сказал он.

В годы войны в восточные регионы СССР были эвакуированы более 2,5 тысяч предприятий и около 17 млн специалистов, которые обеспечили бесперебойное производство необходимой стране военной и гражданской продукции, напомнила член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова. "Жители этих городов делились последним, отдавая личные сбережения на оборону Родины, подготовку боевого резерва и вооружение Красной Армии", - подчеркнула она.

Для увековечения подвига тружеников тыла президент РФ предложил присваивать почетное звание "Город трудовой доблести" тем городам, "жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм". Основаниями для этого будет награждение предприятий, располагавшихся в 1941 - 1945 годах на территории города, государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны, награждение работников таких предприятий государственными наградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы Великой Отечественной войны.

Инициатива должна исходить снизу. "Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" вносятся гражданами РФ и общественными объединениями в органы местного самоуправления", - говорится в тексте законопроекта. Затем органы МСУ обращаются к региональному заксобранию и губернатору, а те - "принимают решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о присвоении звания "Город трудовой доблести" либо отклоняют внесенные предложения".

Новый статус станет одной из мер по сохранению военно-исторического и трудового наследия и по патриотическому воспитанию жителей города, прежде всего молодежи. В городе, удостоенном звания "Город трудовой доблести", устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении этого звания, а также проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы) и в День города.

По словам Гарри Минха, аналоги почетного звания "Город трудовой доблести" существуют на региональном уровне, подобный статус имеют "несколько десятков" населенных пунктов. Отвечая на вопрос, сколько городов могут получить новое почетное звание, он заявил, что никаких подсчетов умышленно не делалось, поскольку власти на местах сами должны оценить обоснованность присвоения статуса и финансовые возможности по реализации сопутствующих мероприятий.

Представили всех фракций Госдумы единодушно поддержали предложенный законопроект. За его принятие в первом чтении проголосовали все 438 присутствовавших в зале депутатов.