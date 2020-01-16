Ключевым в правительстве должен быть министр образования, а работа с образовательной системой в целом может заметно повысить доверие к власти. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Я пришел к выводу, что самый главный министр в правительстве - это министр образования. Не министр финансов, не министр экономики, а министр образования. Причем не высшего, а среднего образования, потому что этот министр закладывает основы культурного кода", - сказал Греф на сессии "Доверие как фактор и инструмент экономического развития" Гайдаровского форума в Москве. Его организаторами выступили РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

Работа с системой образования может в перспективе заметно повысить доверие общества к власти, считает Герман Греф

По мнению Грефа, России не хватает чего-то вроде ГОСТа на так называемый soft skills - социальные, эмоциональные навыки, управление собой и взаимодействие с окружающими. "Мы должны детей своих этому учить. Нужно работать с образовательной системой, только так можно радикально поменять ситуацию с доверием к власти", - уверен Греф.

По его мнению, одна из самых серьезных системных проблем российской экономики - недоверие к судебной и правоохранительной системам. "В бизнесе доверие клиентов и доверие в команде - это ключевые факторы успеха. То же самое в политике: отсутствие доверия порождает большие общественные издержки", - считает Греф.

По его словам, "если нет доверия бизнеса власти, невозможно проводить никакую экономическую политику". Для формирования доверия бизнеса властям нужно быть открытыми и руководствоваться принципом "меньше обещай - больше делай", полагает глава Сбербанка.

Важнейший элемент повышения доверия общества к власти - "сменяемость правительства, власти, лидеров", сказал в своем выступлении на Гайдаровском форуме председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. "Произошедшая смена правительства, честно говоря, во многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет больше сделать, больше добиться", - уверен Кудрин. Михаил Мишустин, ставший новым премьер-министром, больше чувствует сегодня ситуацию в бизнесе, умеет балансировать интересы бизнеса и государства, считает Кудрин.

Во время работы главой Федеральной налоговой службы Мишустин сумел отработать механизмы администрирования налогов, они перестали быть в первых строчках проблем бизнеса, добавил Кудрин. Одновременно он чувствует тот нерв цифровизации и значения новых технологий для развития всей экономики, добавил глава Счетной палаты.

Тем временем

Саркози предложил создать новую международную организацию с участием России

Для борьбы с вызовами в области экономики и безопасности в Евразии нужно создать новую международную организацию, в состав которой вошли бы Россия, Евросоюз и Турция. С такой идеей выступил на Гайдаровском форуме экс-президент Франции Николя Саркози.

"В рамках этого нового организма, новой организации надо создать форум, на котором можно было бы решать вопросы от Атлантики до Байкала", - считает Саркози (цитата по ТАСС).

Также, по мнению бывшего президента Франции, ООН должна быть реформирована, чтобы отвечать современным реалиям. В целом одна из главных причин глобальных проблем современности заключается в том, что мир в XXI веке продолжает жить с международными организациями, созданными еще в XX веке, считает Саркози.