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16.01.2020 18:46
Рубрика: Спорт

Саше черные к лицу

Гроссмейстер Горячкина продолжает сражаться за мировую корону
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8062)
Во Владивостоке стартовала вторая половина матча за мировую шахматную корону у женщин между 21-летней россиянкой Александрой Горячкиной и китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.
В битве за титул шахматной королевы между Вэньцзюнь и Горячкиной пока полное равновесие. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС В битве за титул шахматной королевы между Вэньцзюнь и Горячкиной пока полное равновесие. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
В битве за титул шахматной королевы между Вэньцзюнь и Горячкиной пока полное равновесие. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Напомним, что по регламенту поединка первые шесть партий игрались в Шанхае, а вторая часть матча проходит в России.

Победительницей дуэли станет та шахматистка, которая наберет 6,5 очка. Если после 12 партий счет будет ничейным, то соперницы выявят сильнейшего на тай-брейке. Окончание сражения за корону запланировано на 24 января.

6,5 балла необходимо набрать одной из претенденток, чтобы стать новой шахматной королевой

Также стоит сказать, что гарантированный призовой фонд матча составляет 500 тысяч евро. Победительница получает 60 процентов от этой суммы (или 55 процентов в случае успеха на тай-брейке).

Добавим, что наши девушки давненько не были на вершине шахматного Олимпа. В сентябре 2008 года сильнейшей шахматисткой планеты стала россиянка Александра Костенюк, сохранявшая статус чемпионки мира до декабря 2010-го.

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Накануне седьмой партии президент ФИДЕ Аркадий Дворкович в беседе с журналистами отметил, что ход встречи предсказать невозможно:

- Видно, что девушки хорошо готовы, и немудрено, что весь мир с большим интересом следит за этим матчем. Думаю, что это событие даст новый импульс развитию шахмат в этом замечательном регионе.

В свою очередь, один из почетных гостей - вице-президент ФИДЕ Найджел Шорт - отметил, что Владивосток - особое место для него, а сам матч - очень интересное противостояние сильнейших шахматисток.

Знаменитый гроссмейстер рассказал, как в детстве он сам впервые познакомился с легендами - Лайошем Портишем, Давидом Бронштейном, Виктором Корчным, и вдохновение от общения с ними стало стимулом к его дальнейшему совершенствованию.

Но вернемся к битве за звание лучшей шахматистки мира. В седьмой партии белые фигуры были у китайской шахматистки.

Соперницы разыграли анти-берлин, где вели маневренную борьбу в позиции динамического равновесия. Вскоре белые начали создавать давление на королевском фланге. После размена ферзей действующая чемпионка мира из Китая провела ряд удачных маневров и перешла в лучший ладейный эндшпиль.

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Однако Цзюй Вэньцзюнь тоже свойственно ошибаться, и она допустила ряд неточностей. Ну а Александре Горячкиной оставалось этим воспользоваться. В итоге после 67-го хода последовала ничья. Счет в матче стал 3,5:3,5 очка, и сегодня любителей древней игры ждет новая серия захватывающего шахматного триллера.

Между тем

Чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен, побил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в классических шахматах. Как сообщает пресс-служба ФИДЕ, Карлсен не проигрывает в 111-м матче подряд, обойдя представителя Голландии Сергея Тивякова (110). Накануне 29-летний Карлсен сыграл вничью с голландцем Йорденом ван Форестом на турнире в Вейк-ан-Зее.

Слово претенденткам

Александра Горячкина, Россия:

- Мы выкладываемся по полной, продолжаем бороться. Я никаких прогнозов не делаю, пытаюсь сделать свой максимум, матч и жизнь все покажут. Счет в поединке ничейный, думаю, что мы достаточно равные соперницы, идет борьба. Буду бороться дальше!

Цзюй Вэньцзюнь, Китай:

- Мне нравится гостеприимство россиян, постараюсь выжать максимум из того, что я могу. Думаю, что прошедшие партии были спокойными и интересными. Встреча очень увлекательная, но если говорить о сильных и слабых сторонах, то я более опытная шахматистка, думаю, это моя сильная сторона. Но моя соперница моложе и у нее есть особая мотивация.

Спорт Шахматы

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