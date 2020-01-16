Гроссмейстер Горячкина продолжает сражаться за мировую корону

Напомним, что по регламенту поединка первые шесть партий игрались в Шанхае, а вторая часть матча проходит в России.
Победительницей дуэли станет та шахматистка, которая наберет 6,5 очка. Если после 12 партий счет будет ничейным, то соперницы выявят сильнейшего на тай-брейке. Окончание сражения за корону запланировано на 24 января.
Также стоит сказать, что гарантированный призовой фонд матча составляет 500 тысяч евро. Победительница получает 60 процентов от этой суммы (или 55 процентов в случае успеха на тай-брейке).
Добавим, что наши девушки давненько не были на вершине шахматного Олимпа. В сентябре 2008 года сильнейшей шахматисткой планеты стала россиянка Александра Костенюк, сохранявшая статус чемпионки мира до декабря 2010-го.
Накануне седьмой партии президент ФИДЕ Аркадий Дворкович в беседе с журналистами отметил, что ход встречи предсказать невозможно:
- Видно, что девушки хорошо готовы, и немудрено, что весь мир с большим интересом следит за этим матчем. Думаю, что это событие даст новый импульс развитию шахмат в этом замечательном регионе.
В свою очередь, один из почетных гостей - вице-президент ФИДЕ Найджел Шорт - отметил, что Владивосток - особое место для него, а сам матч - очень интересное противостояние сильнейших шахматисток.
Знаменитый гроссмейстер рассказал, как в детстве он сам впервые познакомился с легендами - Лайошем Портишем, Давидом Бронштейном, Виктором Корчным, и вдохновение от общения с ними стало стимулом к его дальнейшему совершенствованию.
Но вернемся к битве за звание лучшей шахматистки мира. В седьмой партии белые фигуры были у китайской шахматистки.
Соперницы разыграли анти-берлин, где вели маневренную борьбу в позиции динамического равновесия. Вскоре белые начали создавать давление на королевском фланге. После размена ферзей действующая чемпионка мира из Китая провела ряд удачных маневров и перешла в лучший ладейный эндшпиль.
Однако Цзюй Вэньцзюнь тоже свойственно ошибаться, и она допустила ряд неточностей. Ну а Александре Горячкиной оставалось этим воспользоваться. В итоге после 67-го хода последовала ничья. Счет в матче стал 3,5:3,5 очка, и сегодня любителей древней игры ждет новая серия захватывающего шахматного триллера.
Между тем
Чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен, побил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в классических шахматах. Как сообщает пресс-служба ФИДЕ, Карлсен не проигрывает в 111-м матче подряд, обойдя представителя Голландии Сергея Тивякова (110). Накануне 29-летний Карлсен сыграл вничью с голландцем Йорденом ван Форестом на турнире в Вейк-ан-Зее.
Александра Горячкина, Россия:
- Мы выкладываемся по полной, продолжаем бороться. Я никаких прогнозов не делаю, пытаюсь сделать свой максимум, матч и жизнь все покажут. Счет в поединке ничейный, думаю, что мы достаточно равные соперницы, идет борьба. Буду бороться дальше!
Цзюй Вэньцзюнь, Китай:
- Мне нравится гостеприимство россиян, постараюсь выжать максимум из того, что я могу. Думаю, что прошедшие партии были спокойными и интересными. Встреча очень увлекательная, но если говорить о сильных и слабых сторонах, то я более опытная шахматистка, думаю, это моя сильная сторона. Но моя соперница моложе и у нее есть особая мотивация.