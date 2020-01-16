Японская компания инвестирует в создание летающего такси

Японская компания Toyota примет участие в разработке летающего такси. Инновационная машина будет передвигаться при помощи электроэнергии. Создатели рассчитывают, что их детище со временем завоюет популярность в крупных городах.

Производитель из Страны восходящего солнца намерен вложить в проект около 394 миллионов долларов, передает издание "Йомиури симбун". Исследования будут осуществляться в штате Калифорния совместно с американской Joby Aviation.

По внешнему виду авиатакси напоминает крупный дрон с шестью пропеллерами на крыше. На его борту могут поместиться не более пяти человек вместе с пилотом.