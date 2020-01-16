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16.01.2020 13:02
Рубрика: Общество

Раскрыта тайна "кровавого" идола Пачакамака

Текст: Денис Передельский
Фото: Marcela Sepulveda / Rommel Angeles/Museo de sitio Pachacamac Фото: Marcela Sepulveda / Rommel Angeles/Museo de sitio Pachacamac
Фото: Marcela Sepulveda / Rommel Angeles/Museo de sitio Pachacamac

Международная команда исследователей во главе с Марселой Сепульведой из Университета Тарапаки (Чили) провела химический анализ знаменитого инкского идола Пачакамака и установила, что это изделие является оригинальным. Также установлено, что оно было расписано киноварью, а не окрашено кровью, как считалось ранее.

Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, а коротко о нем рассказывает Live Science. Пачакамакский деревянный идол был своего рода священной иконой, которой народы, проживавшие на территории современного Перу, начали поклоняться еще за 700 лет до прихода испанцев. Индейцы верили, что идол обладал силой оракула.

Фото: MNA-INAH-CANNON
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История этой реликвии довольно запутанная. Считается, что эта двухметровая деревянная статуя находилась в главном прибрежном святилище инков - сейчас на этом месте расположен археологический комплекс Пачакамак, примерно в 31 км к югу от Лимы.

В 1533 году во время испанского завоевания региона храм был разрушен по приказу Эрнандо Писарро. Известно, что конкистадор приказал разбить идола на глазах у всех. Однако в 1938 году археологи нашли в древнем храме идола высотой 2,34 метра и диаметром 13 сантиметров. Но до последнего времени никто не знал, тот ли это идол.

В новом исследовании ученые провели химический анализ образца древесины, отобранного от реликвии, и пришли к выводу, что этот резной деревянный артефакт является оригинальным идолом Пачакамака.

С помощью углеродного датирования удалось определить, что он был вырезан из дерева приблизительно в 760-876 годах нашей эры. То есть поклоняться ему могли народы, проживавшие в Перу до инков. В частности, в тот период времени данную территорию населяла культура вари.

Ученые нашли ответ и еще на один важный вопрос. Дело в том, что на артефакте сохранились красно-бурые пятна. Почти столетие исследователи считали, что это следы крови. Поэтому идола Пачакамака называли кровавым.

Но только теперь удалось установить, что это не кровь, а остатки киновари, ртутного минерала, которой был разукрашен древний идол. Более того, анализ показал, что реликвия была окрашена тремя цветами - красным, желтым и белым.

Исследователи отмечают, что красный пигмент, обнаруженный на поверхности идола, не встречается в данном регионе. Вероятно, он был откуда-то импортирован. Киноварь, например, в естественных условиях встречается высоко в Андах примерно в 400 километрах от Пачакамака.

В связи с этим возникает вопрос о культурных связях древних народов и их влиянии на развитие религиозных практик.

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