Южнокорейский сержант сменил пол и хочет продолжить служить в армии

С беспрецедентной ситуацией столкнулось командование южнокорейской армии. Один из корейских сержантов выехал за границу, где совершил операцию по смене пола. Несмотря на это сержант хочет продолжить службу в армии, но уже в женских подразделениях, тогда как командование склонно его демобилизовать из-за "имеющихся увечий и физических недостатков".

Как сообщили в Командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Корея, главным действующим лицом всей ситуации является младший сержант, который служил в подразделении, расположенном в провинции Кенги. Как выяснилось, сержант уже довольно давно заявил начальству, что он намерен сменить пол, в ответ на что его предупредили, что он может быть демобилизован. Тем не менее военнослужащий решил добиться своего и во время отпуска выехал за границу, где еще в прошлом году сделал операцию по смене пола. Начальство при этом было в курсе о его намерениях и желании выехать за границу, но не стало ему мешать, так как он заполнил соответствующее заявление на выезд за рубеж и получил разрешение на поездку.

Недавно он вернулся в Корею и теперь находится в военном госпитале. Несмотря на предупреждения начальства, сержант требует признать его годным к несению службы и позволить ему продолжить находиться в войсках, но только в женских подразделениях.

В Командовании Сухопутными войсками Кореи признали, что ситуация "беспрецедентная", так как никто ранее не поступал так, тем более не требовал позволить служить дальше.