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16.01.2020 19:24
Рубрика: Экономика

Торг неуместен

Как повлияет на российский экспорт соглашение США и Китая
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8062)
То, что США сохранили пошлины на ряд китайских товаров, будет стимулировать китайцев выходить на российский рынок, - с такой стороны предлагает посмотреть на состоявшееся в Вашингтоне подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем академик РАН Василий Михеев, руководитель научного направления Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН.
Фото: AP Photo/File Фото: AP Photo/File
Фото: AP Photo/File

После длительных переговоров стороны смогли прийти к консенсусу и разрядить напряжение, созданное почти двухлетним противостоянием. В соглашении идет речь о взаимных уступках. США отменят повышение пошлин на ряд товаров из Китая - ноутбуки, телефоны, игрушки и т.д. А Пекин обязуется закупить у Штатов продукцию на 200 млрд долларов. Конкретные продукты стороны озвучивать не станут, чтобы не повлиять на ситуацию на рынках.

За каждую десятую долю процента на китайском рынке сжиженного природного газа России предстоит нешуточная борьба с США

КНР в ближайшие два года должна приобрести американские промышленные товары на 77,7 млрд долларов, энергоносители - на 52,4 млрд, сельхозпродукцию - на 30-40 млрд и услуги на 37,9 млрд. За время торговой войны Пекин заключил ряд соглашений, чтобы заместить поставки из США. Так, продукты питания стали поступать сюда из Индии, Вьетнама, Индонезии и России. По данным китайской стороны, экспорт товаров и услуг из России в КНР вырос в 2019 году на 3,2%, до 61 млрд долларов.

Фото: iStock
Россия нарастила экспорт подсолнечного масла и рыбы

На поставки зерна - основы российского сельскохозяйственного экспорта - соглашение между США и Китаем не скажется, полагает глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. "Основная доля китайского импорта зерновых оставалась за США. Если говорить о других продуктах, то существенную долю китайского сельхозимпорта составляет соя. Россия поставляет сою в КНР, но это всего сотни тысяч тонн. Китай сейчас закупает порядка 60 млн тонн сои. Торговое соглашение, скорее, скажется на поставках сои из Бразилии, чем на наших", - рассказывает Злочевский.

Россия экспортирует и готовое продовольствие - мороженое, шоколад, но это брендированная продукция, для которой поставки из США не несут никаких рисков. Более насущная проблема - борьба с контрафактом и подделками в самом Китае.

Менее оптимистичен профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. "Россия в последние годы активно диверсифицировала экспорт в Китай. Если США выведут на китайский рынок свою продукцию, российским поставщикам останутся в лучшем случае приграничные районы Китая, а там невысокое потребление сельхозпродукции", - говорит он.

Углеводороды

Американское топливо возвращается на китайский рынок

Одним из условий первой части торгового соглашения стало обязательство Китая закупить энергоносители у США на 52,4 млрд долларов (18,5 млрд в 2020 году, 33,9 млрд в 2021 году). Это означает, что на китайском рынке углеводородов - а они составляют почти половину российско-китайского торгового оборота - уже в этом году серьезно обострится конкуренция.

Фото: AP
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Едва ли что-то угрожает российским поставкам "голубого топлива" по газопроводу "Сила Сибири" и нефти по трубопроводу ВСТО. В силу логистических факторов, скорее всего, они окажутся выгоднее предложений из США. Но вот российскому СПГ с "Сахалина-2" и тем более с "Ямала СПГ", а также танкерным поставкам нефти придется конкурировать с аналогичными американскими продуктами. Определяющее значение будет играть цена, а США уже показали на европейском рынке газа, что демпинговать умеют.

В 2018 году Китай импортировал 54 млн тонн СПГ, из которых российских было 1,15 млн, а американских 2,16 млн тонн. Основным поставщиком Китая была Австралия, поставившая 23,14 млн тонн. С учетом ввода новых мощностей по сжижению газа как в России (плюс 14 млн тонн в 2018-2020 годах), так и в США (около 25 млн тонн), объемы поставок в 2020 году могут возрасти в несколько раз, и за каждую десятую долю процента на китайском рынке предстоит нешуточная борьба.

Подготовил Сергей Тихонов

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