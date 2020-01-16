Как повлияет на российский экспорт соглашение США и Китая

После длительных переговоров стороны смогли прийти к консенсусу и разрядить напряжение, созданное почти двухлетним противостоянием. В соглашении идет речь о взаимных уступках. США отменят повышение пошлин на ряд товаров из Китая - ноутбуки, телефоны, игрушки и т.д. А Пекин обязуется закупить у Штатов продукцию на 200 млрд долларов. Конкретные продукты стороны озвучивать не станут, чтобы не повлиять на ситуацию на рынках.
КНР в ближайшие два года должна приобрести американские промышленные товары на 77,7 млрд долларов, энергоносители - на 52,4 млрд, сельхозпродукцию - на 30-40 млрд и услуги на 37,9 млрд. За время торговой войны Пекин заключил ряд соглашений, чтобы заместить поставки из США. Так, продукты питания стали поступать сюда из Индии, Вьетнама, Индонезии и России. По данным китайской стороны, экспорт товаров и услуг из России в КНР вырос в 2019 году на 3,2%, до 61 млрд долларов.
На поставки зерна - основы российского сельскохозяйственного экспорта - соглашение между США и Китаем не скажется, полагает глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. "Основная доля китайского импорта зерновых оставалась за США. Если говорить о других продуктах, то существенную долю китайского сельхозимпорта составляет соя. Россия поставляет сою в КНР, но это всего сотни тысяч тонн. Китай сейчас закупает порядка 60 млн тонн сои. Торговое соглашение, скорее, скажется на поставках сои из Бразилии, чем на наших", - рассказывает Злочевский.
Россия экспортирует и готовое продовольствие - мороженое, шоколад, но это брендированная продукция, для которой поставки из США не несут никаких рисков. Более насущная проблема - борьба с контрафактом и подделками в самом Китае.
Менее оптимистичен профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. "Россия в последние годы активно диверсифицировала экспорт в Китай. Если США выведут на китайский рынок свою продукцию, российским поставщикам останутся в лучшем случае приграничные районы Китая, а там невысокое потребление сельхозпродукции", - говорит он.
Американское топливо возвращается на китайский рынок
Одним из условий первой части торгового соглашения стало обязательство Китая закупить энергоносители у США на 52,4 млрд долларов (18,5 млрд в 2020 году, 33,9 млрд в 2021 году). Это означает, что на китайском рынке углеводородов - а они составляют почти половину российско-китайского торгового оборота - уже в этом году серьезно обострится конкуренция.
Едва ли что-то угрожает российским поставкам "голубого топлива" по газопроводу "Сила Сибири" и нефти по трубопроводу ВСТО. В силу логистических факторов, скорее всего, они окажутся выгоднее предложений из США. Но вот российскому СПГ с "Сахалина-2" и тем более с "Ямала СПГ", а также танкерным поставкам нефти придется конкурировать с аналогичными американскими продуктами. Определяющее значение будет играть цена, а США уже показали на европейском рынке газа, что демпинговать умеют.
В 2018 году Китай импортировал 54 млн тонн СПГ, из которых российских было 1,15 млн, а американских 2,16 млн тонн. Основным поставщиком Китая была Австралия, поставившая 23,14 млн тонн. С учетом ввода новых мощностей по сжижению газа как в России (плюс 14 млн тонн в 2018-2020 годах), так и в США (около 25 млн тонн), объемы поставок в 2020 году могут возрасти в несколько раз, и за каждую десятую долю процента на китайском рынке предстоит нешуточная борьба.
Подготовил Сергей Тихонов