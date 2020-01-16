"КАМАЗ-мастер" занял весь пьедестал предпоследнего этапа "Дакара"

Аравийская пустыня, скорее всего, будет еще очень долго навещать во сне гонщиков прославленного "Дакара", которые и свой предпоследний, одиннадцатый, этап начали 16 января с преодоления почти ста километров дюнного миража. На такой дистанции, предупреждают в камазовской команде, "велик риск надолго задержаться в песках". Правда, дальше маршрут на штурманских картах отправил гонщиков по стопам первых искателей черного золота в направлении 379-километрового спецучастка, а общая протяженность этапа - 744 километра.

"Дакар", напоминают комментаторы, продолжает свой бег к "Золотому бедуину" по пустыне Руб-Аль-Хали из Шубайты до Хараджа. Правда, обратный путь будет проходить другим курсом, поэтому знакомых мест гонщики не увидят. Этап по-прежнему проходит в пяти категориях, хотя в четверг в судейском протоколе и осталось 265 гонщиков и экипажей.

Трассы в Саудовской Аравии, признаются наши болельщики, действительно отличаются живописным ландшафтом, в котором, по их впечатлениям, собрано все лучшее от Марокко, Мавритании, Египта, Туниса с Алжиром и Эмиратов. Фантастической красоты горы, нежный песок, струящийся дюнами между черных камней. Но все эти сюжеты остаются, увы, за кадром преданных любителей экстремального спорта.

К сожалению, песчаная буря, наложившая вето на первую часть супермарафона, стала не единственным поводом для грустных переживаний вчерашнего дня, признаются обозреватели. Огромные, почти трехсотметровые, дюны, сравнимые по высоте с мировыми небоскребами, оказались еще одной преградой для участников ралли. Несмотря на прописанные в дорожной книге препятствия и опасности, многие из них решили брать барьер с хода и поплатились за это - кто техникой, кто здоровьем, сообщают новостные порталы. Печально закончился один из таких прыжков для кипрского пилота автомобиля Романа Стариковича и его штурмана из Нидерландов Берта Хескеса. После жесткого приземления оба спортсмена были доставлены в больницу на вертолете.

Однако внешне на старте после вчерашнего сокращенного этапа из-за капризов погоды и острой нехватки винтокрылой авиации у организаторов гонки особых изменений не видно, разве что пресса продолжает активно обсуждать приятную сенсацию прошедшего дня - выход уральского гонщика Сергея Карякина на второе место в общем зачете мотовездеходов. Обнадеживающий успех, признают и в судейской команде ралли.

А сам виновник спортивного сюрприза старался держаться спокойным и предельно собранным. Видимость в среду на трассе, по словам Карякина, действительно, была очень слабая. "Когда по земле ветер несет песок, велика вероятность налететь на камень. Думаю, организаторы приняли правильное решение, прервав состязания, да и нам это сыграло на руку. Лопес перевернулся на дюне, сломал подвеску на багги и потерял время. У нас неплохой запас, и мы будем стараться его сохранить. Ускоряться не будем. Впереди еще не одна сотня километров, и, как показывает опыт, все может произойти", - заявил Карякин.

Да и на календаре уже четверг, новые надежды и волнения наполняют атмосферу состязаний. Тяжеловесы первой десятки ушли сегодня в пески в соответствии с итогами предыдущего дня. Лидер десятого этапа на "Синей Армаде" Антон Шибалов, который уже в третий раз доказал свое превосходство у финальной черты прошедших этапов, и сегодня первым распечатал маршрут, а вслед за ним отправились караваном камазовские машины Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева. Экипажи наших партнеров по Союзному государству Алексея Вишневского, Александра Василевского и Сергея Вязовича на "Красных зубрах" нажали на педаль акселераторов уже во второй десятке пилотов.

И вот снова попутный ветер триумфальной победы наполнил 16 января паруса легендарных пилотов из Набережных Челнов. Андрей Каргинов, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов и Эдуард Николаев, выступающие за российскую команду, заняли первые четыре места на 11-м этапе гонки, констатируют в пресс-службе соревнований. В общем зачете отрыв Каргинова от Шибалова увеличился до 38 минут 34 секунд. Дмитрий Сотников на фоне проблем чеха Алеш Лопрайса вышел на четвертую позицию, но пока уступает белорусскому пилоту на МАЗе Сергею Вязовичу почти час.

Лучший результат дня среди мотогонщиков показал чилиец Пабло Кинтанилья. Второе место на спецучастке занял его австрийский соперник Маттиас Валькнер, уступивший в ходе гонки всего девять секунд, а замкнул тройку аргентинец Лусиано Бенавидес, отставший от героя дня почти на три минуты.

Лидер в этом классе Рикки Брабек, судя по протокольной информации, отстал от Кинтанильи и сократил общий отрыв от чилийца до 13 минут 56 секунд. Третьим с отставанием 22 минуты 34 секунды идет Тоби Прайс.

А вот в зачете автомобилей в четверг снова произошла комбинация перестроения "на троих". Первым получил награду от судей и болельщиков французский гонщик Стефан Петерансель, показав лучшее время на этапе. Правда, он только на десять секунд опередил катарского пилота Нассера Аль-Аттию. Зато третьим на этот раз к финишу пришел Карлос Сайнс-старший, отставший от Петеранселя чуть более чем на восемь минут, зафиксировали протоколы. Но, несмотря на поражение на спецучастке, Сайнс остается на вершине общего зачета. Его отделяет от катарского пилота, занимающего второе место, чуть более десяти минут. Третьим идет Петерансель, уступающий еще шесть секунд.

Между прочим, не остались без повышенного внимания СМИ и гонщики на квадроциклах, у которых, если судить по судейским отчетам, все перевернулось с ног на голову. Лидеры потерялись где-то в самом хвосте заезда, дав зеленый свет новым именам победителей этапа. Три лучших результата показали поляк Камил Вишневский, чех Зденек Тум и еще один польский спортсмен Рафал Соник. Но, к сожалению, признают в команде победителя этапа, она никак не повлияет на итоговый результат Вишневского, ведь его отставание от лидера в генеральной классификации чилийца Игнасио Касалеса составляет пока четыре часа.

Остается только уточнить, что в пятницу ралли-рейд выходит на финишную прямую с довольно непродолжительным расстоянием 447 км и завершится в Киддие.