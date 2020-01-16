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16.01.2020 18:47
Рубрика: Спорт

Время смотреть на звезд

КХЛ берет паузу, чтобы провести гала-матч в Москве
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8062)
В эти выходные регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сделает перерыв на Матч всех звезд, который пройдет на арене московского "Динамо" в Петровском парке.
Во все времена одним из самых любимых у болельщиков был конкурс на лучшее исполнение буллита. Фото: РИА Новости Во все времена одним из самых любимых у болельщиков был конкурс на лучшее исполнение буллита. Фото: РИА Новости
Во все времена одним из самых любимых у болельщиков был конкурс на лучшее исполнение буллита. Фото: РИА Новости

Звездный уик-энд пройдет в Первопрестольной уже в третий раз. Собственно, именно в Москве был сыгран первый гала-матч в истории КХЛ: в 2009 году команда Ягра на Красной площади перебросала команду Яшина - 7:6.

С тех пор формат мероприятий несколько раз менялся. В 2016 году на столичной "Арене легенд" зрители в последний раз увидели противостояние сборных Запада и Востока, завершившееся фантасмагорической победой первой - 28:23.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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"Схемы", по которой пройдет предстоящий звездный уик-энд, КХЛ придерживается последние три года. По факту это уже даже не уик-энд, а Неделя звезд хоккея. Традиционно она открылась еще на прошлых выходных, когда свои гала-матчи провели Молодежная хоккейная лига и Женская хоккейная лига. Кстати, в обоих случаях сильнее оказались команды Востока.

Ну а главные события запланированы на ближайшие дни. В субботу хоккеисты будут соревноваться в мастер-шоу. Это серия конкурсов, в которых можно продемонстрировать не только скорость, силу и точность броска, но и, что болельщики любят особенно, полет фантазии. А как показали предыдущие годы, недостатка в креативе у игроков, выступающих в КХЛ, нет.

Непосредственно Матч звезд пройдет в воскресенье. По устоявшейся традиции в мини-турнире сразятся команды четырех дивизионов лиги. Составы этих сборных формировались в несколько этапов. Стартовые пятерки выбирали, к примеру, болельщики. Затем голосовали журналисты, пишущие о хоккее, а затем своих кандидатов утвердила сама лига. Последней участницей шоу стала четверка лучших по итогам Кубка вызова МХЛ.

В прошлом году капитанами дивизионов были исключительно вратари. В этот раз соответствующий квартет выглядит более традиционно. Исполнять капитанские функции будут Вадим Шипачев (дивизион Боброва), Кирилл Капризов (дивизион Тарасова), Данис Зарипов (дивизион Харламова) и Даррен Диц (дивизион Чернышева).

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На общем фоне выделяется 22-летний Капризов: за всю историю звездных уик-эндов КХЛ, вне зависимости от формата проведения, таких молодых капитанов еще не было. Хотя разве кто-то будет спорить, что лучший снайпер прошлой "регулярки" и текущей такую честь заслужил.

А вот Данис Зарипов, наоборот, станет самым опытным участником звездного уик-энда. Даже удивительно, что в свои 38 лет Зарипов по-прежнему находит запал для участия в подобных шоу. При том, что такие звездные ветераны, как Павел Дацюк и Сергей Мозякин, приглашения отклонили.

"Мы играем для зрителей, - подчеркнул Зарипов. - А Матч звезд - хорошая возможность на несколько дней забыть об играх регулярки, очках и турнирном положении клубов, устроить настоящий хоккейный праздник".

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига)

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