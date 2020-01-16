К концу 2020-го в Евразийском экономическом союзе начнут действовать электронные площадки, с помощью которых граждане стран-участниц объединения смогут трудоустроиться в России, Киргизии, Казахстане, Беларуси и Армении.

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), проект называется "Работа без границ". Как сообщили в ЕЭК, онлайн-система позволит найти информацию о вакансиях, внести в базу данных резюме для того, чтобы работодатели могли с ним ознакомиться.

- Электронный ресурс объединит сведения о свободных рабочих местах, которые есть в каждом государстве ЕАЭС, - отметили в комиссии. Эксперты полагают, что в первый год после запуска системы ее услугами воспользуется не менее миллиона человек, а количество приглашений от работодателей превысит 10 тысяч.

Проект, как надеются в ЕЭК, будет способствовать, в том числе, ускорению процессов свободного передвижения рабочей силы и обеспечению мобильности трудовых ресурсов.

По словам министра Евразийской экономической комиссии Карине Минасян, систему можно будет использовать не только для поиска работы.

- Если гражданин, например Киргизии, решил устроиться на работу, допустим, в Москве, он сможет удаленно решить все вопросы, прежде чем приедет в столицу России, - заключить контракт на работу, арендовать квартиру, подать заявление и устроить детей в дошкольные или школьные учреждения, то есть решить все вопросы до переезда в другую страну, - сказала министр в интервью агентству "Спутник".

В перспективе, как объяснила Карине Минасян, с помощью сервиса можно будет оплачивать штрафы за административные нарушения.

По данным Центра миграционных исследований (ЦМИ) РФ, в 2018 году численность трудящихся мигрантов из Киргизии в России составила почти 640 тысяч человек. Большинство - сельские жители с юга республики со средним образованием, состоящие в официальном браке. Материальное положение на родине они оценивают как "можем покупать все необходимое, но делать сбережения не удается". Треть планирует остаться в России на постоянное место жительства, остальные намерены пожить какое-то время и вернуться домой.

Согласно исследованию ЦМИ, около 30 процентов находящихся в России гастарбайтеров из КР работают в торговле, 26 - оказывают различные услуги, 20 - заняты в строительстве. Остальные трудятся в таких сферах, как транспорт и связь, домашнее хозяйство, ЖКХ. Меньше всего киргизстанцев в промышленности (2,4 процента) и здравоохранении (1,3).

- По мнению 45 процентов мигрантов, вхождение республики в ЕАЭС значительно упростило трудоустройство в России. К примеру, граждане Киргизии могут использовать в РФ национальные водительские удостоверения. В этом их преимущество перед трудовыми мигрантами из других стран, - говорится в исследовании. Кроме того, киргизстанцы не должны получать патент для работы на территории Российской Федерации.

Что касается условий работы, то, как оказалось, письменный договор с работодателем имеет 61 процент мигрантов из КР. По мнению представителей неправительственных организаций, занимающихся поддержкой трудовых мигрантов, наличие или отсутствие этого документа не зависит от стажа работы в России. Скорее, работодатели - главные виновники того, что не все киргизстанцы заключают официальные договоры. Легализация иностранного работника влечет за собой дополнительные расходы и необходимость подачи сведений в службу занятости.

Средний размер заработной платы, получаемой киргизстанцем в России, составляет около 30 тысяч рублей. Но у тех, кто работает легально, она выше почти на тысячу.

В основном мигранты арендуют жилье и платят за него в среднем 7,7 тысячи рублей в месяц с человека. Заселяются по трое-четверо в однокомнатную квартиру. По крайней мере, об этом сообщило 90 процентов респондентов. У двух процентов есть собственная крыша над головой, а примерно семь процентов - в основном мужчины - живут там же, где и работают, - на рынках, стройках и так далее.

Как отмечается, исследование показало, что киргизстанцы слабо осведомлены о своем праве на получение в России полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), если имеют легальный трудовой договор и работодатель платит за них все налоги. В связи с тем что мигрантам из Киргизии с 2015 года не нужно получать патент для трудоустройства в России, медосмотр, в том числе флюорография и тестирования на ВИЧ-инфекцию, для них стал необязательным. По данным исследования, это отрицательно отражается на уровне их осведомленности о состоянии своего здоровья.

Кстати



По данным Центра миграционных исследований, местное население в России настроено по отношению к мигрантам из Киргизии положительно. Враждебность, как оказалось, проявляется крайне редко, и связана она, в первую очередь, с конкуренцией за рабочие места.